La plus grande éruption solaire de l’année (jusqu’à présent) a été émise le 14 mai 2025. La Nasa et le NOAA ont pu immortaliser cette puissante éruption du Soleil, classée dans la catégorie X, c’est-à-dire la plus grande.

La plus grande éruption solaire de l’année 2025 vient de se produire. L’événement, surveillé par la NOAA (l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique), a été observé le 14 mai 2025. L’éruption solaire, provenant d’une zone de taches solaires récemment apparue, a été rangée dans la classe X. C’est celle qui regroupe les plus grandes éruptions solaires connues.

Selon la NOAA, « une éruption d’énergie solaire […] dure généralement de quelques minutes à quelques heures. Les éruptions de cette ampleur ne sont pas fréquentes. » L’éruption a également été immortalisée par l’Observatoire de la dynamique solaire de la Nasa.

Le Soleil est-il en train de se réveiller ?

« Nous venons de vivre la plus grande éruption solaire de 2025 ! Le Soleil se réveille-t-il ? La nouvelle région active AR 14087 a été très active aujourd’hui, produisant un événement de classe X2,7 […] au cours des 12 dernières heures. Cette région pivotera pour faire face à la Terre dans les prochains jours », a commenté Ryan French, physicien solaire britannique et membre du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (aux États-Unis), sur X et Bluesky.

Les éruptions solaires sont classées à l’aide de lettres : A, B, C, M et X — de la plus petite à la plus puissante catégorie. Ce système de classification est comparable à l’échelle de Richter pour les tremblements de terre, selon la Nasa, car « chaque lettre représente une multiplication par 10 de l’énergie émise. Ainsi, un X est 10 fois plus puissant qu’un M et 100 fois plus puissant qu’un C. » Dans chaque catégorie représentée par une lettre, les éruptions solaires sont classées selon une échelle encore plus précise, allant de 1 à 9. Une éruption de X2,7 est donc rangée dans la classe des éruptions solaires les plus puissantes, mais dans la partie inférieure de cette classe.

Une éruption solaire qui a perturbé les signaux radio

Durant les éruptions les plus puissantes, comme celle du 14 mai, « les utilisateurs de signaux radio de haute fréquence peuvent subir une dégradation temporaire ou une perte totale de signal sur une grande partie de la face éclairée de la Terre », indique le NOAA. Selon nos confrères de Space, l’éruption du 14 mai a effectivement provoqué de telles perturbations de signaux radio en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Et maintenant ? Selon le NOAA, il ne faut pas s’attendre à une éjection de masse coronale en lien avec l’éruption solaire du 14 mai. Ces éjections, qui sont des bulles de plasma, peuvent accompagner des éruptions. Les éjections de masse coronale peuvent provoquer des orages magnétiques — à l’origine, notamment, d’aurores polaires.

La zone de taches solaires d’où a émergé l’éruption du 14 mai est très proche du « bord » du Soleil, notre planète n’est donc pas dans la direction d’une potentielle éjection de masse coronale qui produirait des aurores.

D’autres éruptions solaires à prévoir ?

2025 est loin d’être terminé. Peut-on s’attendre à d’autres éruptions solaires encore plus impressionnantes ? Il est toujours difficile de le prédire, mais on peut au moins dire que le Soleil est actuellement plutôt dans une phase d’accalmie. « Bien que cet événement X2,7 soit la plus grande éruption solaire de 2025, il ne figurerait pas dans la liste des 10 plus grandes éruptions de 2024. Cette année a été très calme en termes d’activité solaire jusqu’à présent ! », explique Ryan French.

