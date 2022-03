4e dose de vaccin covid ouverte en France : pour qui ?

Ce lundi 14 mars 2022, la 4e dose est validée en France. Mais seulement pour un public spécifique. Qui est concerné ?

Tandis que l’épidémie connaît un rebond, ce lundi 14 mars 2022 signe malgré tout la fin d’un certain nombre de restrictions qui visaient à freiner la circulation du coronavirus SARS-CoV-2. Mais c’est également ce même jour que la quatrième dose de vaccin contre le covid est ouverte — à un public spécifique. Cette quatrième dose consiste donc en une deuxième dose de rappel.

Êtes-vous concerné par cette quatrième dose ?

Une 4e dose de vaccin contre le covid (ou 2e dose de rappel) est ouverte aux personnes de plus de 80 ans ou immunodéprimées. // Source : Freepik

4e dose : quels critères ?

Cette quatrième dose de vaccin concerne exclusivement les personnes de plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de 3 mois, mais aussi les personnes immunodéprimées. La 4e dose était déjà ouverte (et « recommandée ») depuis plusieurs semaines dans certains cas très spécifiques : les personnes « sévèrement immunodéprimées ».

Ces dernières sont notamment les transplantés d’organes solides ou de moelle osseuse, les patients dialysés, ceux atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseurs, ou encore les personnes atteintes de certains lymphomes.

Comme l’a précisé le Premier ministre Jean Castex, dans son entretien au Parisien, à partir de ce lundi 14 mars 2022, la 4e dose est dorénavant ouvertes à l’intégralité des personnes immunodéprimées, même celles atteintes de formes non sévères et qui n’y étaient pas éligibles ces dernières semaines.

Si vous êtes une personne concernée par l’ouverture de la 4e dose, il faut vous diriger vers votre médecin traitant ou tout autre professionnel de santé habitué à vous suivre.

Cette décision intervient alors que la circulation du coronavirus SARS-CoV-2 connaît une reprise généralisée sur le territoire français. Ce rebond est très probablement provoqué par le sous-variant Omicron BA.2, une version plus contagieuse (mais pas plus sévère a priori) de la souche originelle d’Omicron. Ce sous-variant est en train de venir majoritaire en France.

En résumé : public éligible à la quatrième dose

En résumé, vous êtes éligible à la quatrième dose (ou « second rappel ») de vaccin contre le covid si :