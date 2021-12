Les bénévoles de Covidliste ont annoncé relancer le service face à l'afflux de demande pour les doses de rappel.

Lorsqu’Olivier Véran a annoncé l’élargissement de la dose de rappel à toute la population adulte, Doctolib s’est retrouvé largement surchargé. Encore aujourd’hui, il peut s’avérer difficile de trouver facilement un RDV de vaccination. Les centres vont étendre leurs capacités, tandis que d’autres vont ouvrir.

Au commencement de la campagne de vaccination, au printemps 2021, un site apportait une solution très ingénieuse : Covidliste. Celui-ci, géré par des bénévoles, vient d’être officiellement réactivé. Voici quelques rappels sur son fonctionnement.

🟣 C’est officiel : @covidliste relance son service de notification ! Inscrivez-vous sur https://t.co/ouE3TLn6La pour recevoir une proposition de rendez-vous pour votre rappel de #VaccinationCovid 💉 pic.twitter.com/gP6hX9eOHY — Covidliste (@covidliste) December 6, 2021

Éviter les pertes de doses de vaccin

L’ampleur de la campagne de vaccination implique l’usage d’un grand nombre de flacons de vaccin. Mais la forte demande n’évite pas forcément les pertes : celles-ci adviennent lorsque des RDV sont annulés, ou parfois en fin de journée. Il y a deux types de pertes, celles qui sont inévitables (un taux incompressible de 5 %), et celles qui peuvent être évitées. C’est sur ce dernier pan qu’agit Covidliste.

Le site met en relation directe les professionnels de santé et les volontaires à la vaccination. Lorsqu’une dose est disponible près de chez vous, vous êtes alors directement contacté. Cela décuple les possibilités de trouver un RDV, et limite, pour les professionnels, les risques de perdre des doses. Nous l’avions testé chez Numerama au printemps, et le service s’était révélé relativement efficace (le temps d’attente étant parfois un peu long, mais toutefois moins que.

Il vous suffit de vous inscrire sur le site, en fournissant vos coordonnées de contact.

D’après les chiffres de Covidliste, plus de 1 100 000 volontaires ont déjà été contactés par le site par plus de 4 000 sites de vaccination. Au total, 40 000 rendez-vous ont été confirmés via ce site. Il peut donc être très utile de vous y inscrire, sans pour autant abandonner la recherche via les autres sites et apps.

