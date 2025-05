Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques anglais ont réussi à filmer en direct la formation d’un cœur sur un embryon de souris. Ils ont pu identifier l’origine des cellules cardiaques, ce pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la recherche sur les malformations cardiaques congénitales.

Cela parait incroyable, mais une équipe de chercheurs de l’University College London (UCL) et du Francis Crick Institute, en Angleterre, l’a fait. Ces scientifiques ont réussi à filmer en direct comment un cœur se forme dans les premières semaines de formation d’un embryon. Leurs résultats ont été publiés dans une étude de la revue The EMBO Journal le 12 mai 2025.

Une méthode de microscopie du cœur originale

Pour réussir cette prouesse, les scientifiques ont utilisé une technique appelée la microscopie de fluorescence à feuille de lumière (MFL). « Cette méthode utilise une fine feuille de lumière pour éclairer et photographier en détail de minuscules échantillons, créant ainsi des images 3D nettes sans endommager les tissus vivants », explique le communiqué de presse de l’UCL.

Avec cet éclairage particulier, ils ont photographié la division cellulaire, toutes les deux minutes, pendant presque 2 jours. Les cellules du muscle cardiaque (appelées cardiomycocytes) étaient marqués par fluorescence pour pouvoir être visibles et les distinguer.

Cœur de souris avec des cellules marquées par fluorescence. // Source : Dr. Ivanovitch et al.

La gastrulation est une phase de la formation de l’embryon au cours de laquelle « les cellules commencent à se spécialiser et à s’organiser pour former les structures primaires de l’organisme, dont le cœur », explique le communiqué.

Les chercheurs ont pu suivre pas à pas la division cellulaire « depuis un stade critique de développement appelé gastrulation jusqu’au moment où le cœur primitif commence à prendre forme. Cela a permis aux chercheurs d’identifier les origines cellulaires du cœur », précise le communiqué.

Une vidéo impressionnante de la formation d’un cœur

Qu’est-ce que cette nouvelle méthode de recherche a pu mettre en évidence ? Les chercheurs ont pu retracer ce qu’on pourrait appeler « l’histoire généalogique » des cellules. Cela leur a permis de déterminer « quand et où les premières cellules, qui ne forment que le cœur, sont apparues dans l’embryon ».

Et la réponse les a surpris ! Ces cellules émergent très tôt, dès le début de la gastrulation, et se comportent de manière très organisée. « Nos résultats démontrent que la détermination du destin cardiaque et le mouvement directionnel des cellules peuvent être régulés beaucoup plus tôt dans l’embryon que ne le suggèrent les modèles actuels », déclare le Dr Kenzo Ivanovitch, l’auteur principal de l’étude.

Cellules cardiaques se rassemblant pour former un cœur durant le développement d’un embryon de souris. // Source : Dr. Ivanovitch and al.

« Cela change fondamentalement notre compréhension du développement cardiaque en montrant que ce qui semble être une migration cellulaire chaotique est en réalité régie par des modèles cachés qui assurent une formation cardiaque adéquate. »

Et dorénavant ? « Nous travaillons maintenant à comprendre les signaux qui coordonnent cette chorégraphie complexe des mouvements cellulaires au cours du développement cardiaque précoce », détaille l’autre autrice principale de l’étude, la doctorante Shayma Abukar. « Le cœur ne provient pas d’un seul groupe de cellules, il se forme à partir d’une coalition de groupes cellulaires distincts qui apparaissent à différents moments et à différents endroits au cours de la gastrulation. »

Quasiment 1 bébé sur 100 nait avec une malformation cardiaque, mais en permettant de mieux comprendre et de déterminer les origines des cellules du cœur, cette découverte pourrait grandement affecter le traitement de ces malformations. Cela pourrait aussi permettre d’améliorer la culture de tissus cardiaques en laboratoire, pour une utilisation en médecine régénérative.

« À l’avenir, nous espérons que ces travaux contribueront à découvrir de nouveaux mécanismes de formation des organes », conclut le Dr. Ivanovitch « Ils éclaireront les principes de conception permettant de programmer avec précision les motifs et les formes des tissus pour l’ingénierie tissulaire. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama