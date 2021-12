On ne se lasse pas d'admirer les panoramas obtenus par le rover Curiosity à la surface de Mars. L'astromobile de la Nasa vient d'en immortaliser un nouveau : un selfie à 360° dans lequel on distingue sa destination actuelle.

Le rover Curiosity continue d’immortaliser ses déambulations sur Mars. « Stop ! Minute selfie ! », a tweeté la Nasa le 1er décembre 2021 pour présenter le tout dernier autoportrait de son astromobile. La particularité de cette image est qu’il s’agit d’un panorama. Cette vue à 360° sur la planète rouge a été obtenue à l’aide du Mars Hand Lens Imager (MAHLI, « Imageur à loupe pour Mars »), un instrument installé sur le bras robotique de Curiosity.

MAHLI sert principalement à prendre des images proches de la roche et du sol de Mars, mais il peut aussi être utilisé pour obtenir des images du paysage et du rover lui-même. En tout, ce selfie contient 81 photos, qui ont été prises par Curiosity le 20 novembre 2021. L’astromobile en était alors au 3 303e jour martien (on parle aussi de « sol ») de sa mission, entamée en 2012.

Que voit-on derrière Curiosity sur ce selfie ?

Comme le précise la Nasa dans une brève publication, on peut voir une structure rocheuse juste derrière Curiosity. Elle est baptisée « Greenheugh Pediment » (on peut tenter de traduire cela par le « fronton Greenheugh »). Sur la droite, le panorama permet également de voir une colline nommée « Rafael Navarro Mountain » : elle figurait déjà dans la « carte postale » de Curiosity sur Mars partagée fin novembre — cette montagne a été baptisée en l’honneur d’un astrobiologiste, Rafael Navarro-Gonzales, qui a travaillé sur l’identification de composés organiques sur la planète rouge et est décédé en 2021.

Curiosity se dirige vers une zone nommée « Maria Gordon Notch » : on peut la voir dans le panorama, comme une sorte d’ouverture en forme de « U », à gauche derrière l’astromobile.

Ce n’est évidemment pas le premier panorama grandiose obtenu par Curiosity sur Mars — et probablement pas son dernier. Depuis qu’il a été posé sur la planète, le rover envoie des vues subjuguantes de son environnement, que de nombreux spécialistes s’empressent de retravailler pour nous donner encore plus l’impression d’être sur Mars avec le gros robot de la Nasa.

À 3 730 kilomètres de là, l’autre rover de la Nasa, Perseverance, roule aussi sur la surface martienne et prend des photos. Si vous vous demandez où sont les autres missions de la Nasa sur Mars, sachez que vous pouvez toutes les suivre en temps réel.

