L'enseignant Thomas Appéré a compilé des photos prises par le rover Curiosity sur Mars pour en faire un panorama en ligne subjuguant, dans lequel il est possible de naviguer pour mieux s'immerger dans l'image.

C’est une image bouleversante, voire poétique, que le scientifique et enseignant Thomas Appéré a créée sur le site RoundMe, le 23 juin 2021. Il s’agit d’un panorama interactif de Mars, dans lequel les internautes peuvent naviguer à 360 degrés : il a été construit à partir de « 23 photos prises par la caméra de navigation droite » du rover Curiosity, a expliqué le chercheur dans un tweet.

Curiosity s’est posé sur Mars en août 2012, dans le cratère Gale. Comme Perseverance, l’autre astromobile qui circule sur Mars depuis février 2021, il disposait déjà de caméras positionnées sur son corps pour capturer les images de son atterrissage (celles-ci ont d’ailleurs bien évolué en dix ans), mais aussi envoyer des photos sur place, sol.

Chaque jour ou presque, Curiosity prend des photos tout autour de lui, nous explique Thomas Appéré, docteur en Planétologie, « pour vérifier qu’il a progressé comme prévu et pour permettre aux scientifiques d’identifier les prochaines cibles intéressantes ». Un site spécialisé agrège toutes ces images, permettant à tous les internautes de les consulter. L’enseignant est, lui, allé plus loin, en récupérant les photos pour en faire ce magnifique panorama interactif, grâce à un logiciel qui permet au passage d’homogénéiser l’exposition (selon les clichés, la lumière peut être plus ou moins sombre).

Calculer où mettre le soleil

Ce qui est impressionnant, sur le site Roundme où le panorama est hébergé, c’est combien la navigation est fluide et sans accroc. Il y a même un petit air de Mad Max : Fury Road (en version noir et blanc bien sûr) dans cette image de zone terreuse, aride, où l’on voit un soleil puissant très haut dans le ciel. Sa présence et son emplacement dans ce panorama ont d’ailleurs une histoire : normalement, le soleil devrait être à plusieurs endroits en même temps, puisqu’il est à différentes hauteur en fonction des 23 photos qui ont été prises. C’est là que Thomas Appéré a ajouté sa touche personnelle : « Lorsque je complète le ciel, je place le soleil à la place exacte qu’il aurait dans le ciel martien (en hauteur et azimut) », nous écrit-il. « Je calcule sa position grâce à un code informatique que j’ai écrit, prenant en entrée le jour et l’heure où la photo a été prise. »

En plus de profiter de ce voyage ésotérique virtuel sur Mars, vous pouvez également observer la colline « Rafael Navarro Mountain », surnommée ainsi en hommage à l’astrobiologiste Rafael Navarro-González, décédé du Covid en 2021.

Curiosity se situe à plus de 3 700 km de Perserverance sur Mars : les deux astromobiles ne se croiseront jamais. Curiosity est « au pied d’une montagne en strates » dans le cratère Gale, décrit la Nasa, et son rôle est avant tout de comprendre le rôle de l’eau sur la planète rouge.

🤩 Un nouveau panorama incroyable acquis par le rover @MarsCuriosity le 20 juin dernier, alors qu'il progresse dans la région des collines à la base du Mt Sharp. J'ai assemblé ce panorama à partir de 23 photos prises par la caméra de navigation droite.https://t.co/QytPImc0lh — Thomas Appéré (@thomas_appere) June 23, 2021

