Où se trouvent les sondes et les atterrisseurs de la Nasa sur Mars ? Quand ont lieu les transmissions entre ces robots ? Une visualisation de la Nasa permet de suivre en temps réel toutes les missions de l'agence spatiale en cours sur la planète rouge.

Où sont, en ce moment même, tous les rovers et les orbiteurs martiens actifs de la Nasa ? Vous pouvez suivre cela en temps réel, grâce à la visualisation « Mars Now », a rappelé l’agence spatiale via Twitter le 16 novembre 2021. Le site (accessible en anglais) permet de voir la localisation actuelle et les activités de communication de tous les robots américains qui transmettent des données depuis Mars vers notre planète.

La visualisation vous invite à admirer la planète rouge et à swiper, zoomer ou sélectionner (avec votre doigt sur mobile et la souris sur ordinateur) les différents objets. Vous pouvez aussi changer l’heure et la vitesse d’affichage en bas de l’écran : par défaut, vous voyez en une seconde l’équivalent de ce qu’il se passe en une minute sur Mars.

« Toutes les missions qui explorent actuellement la planète rouge communiquent avec la Terre chaque jour en utilisant un système appelé Mars Relay Network », explique la Nasa dans cette visualisation. Ce réseau est constitué de cinq sondes en orbite martienne, qui servent de relais : ce sont elles qui transmettent les commandes que la Nasa envoie à ses robots posés sur Mars, et qui récupèrent les données renvoyées vers la Terre.

Quelles sondes et quels atterrisseurs de la Nasa voit-on ?

La visualisation permet de voir l’heure (terrestre) des transmissions entre les orbiteurs et les atterrisseurs en train d’explorer Mars. Les abréviations correspondent à :

MRO : Mars Reconnaissance Orbiter,

: Mars Reconnaissance Orbiter, MVN : Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN (MAVEN),

: Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN (MAVEN), ODY : Mars Odyssey,

: Mars Odyssey, Ainsi que deux sondes de l’ESA : MEX pour Mars Express ; et TGO pour Trace Gas Orbiter.

Grâce à ces sondes, l’agence spatiale peut communiquer avec ses robots actifs posés à la surface de Mars :

Les deux rovers Curiosity ( MSL ) et Perseverance ( M20 ) — et son petit compagnon l’hélicoptère Ingenuity,

) et Perseverance ( ) — et son petit compagnon l’hélicoptère Ingenuity, L’atterrisseur InSight (NSY).

Vous pouvez filtrer les transmissions que vous voulez afficher, en ne sélectionnant que certains atterrisseurs ou que certains orbiteurs.

Cette visualisation est accessible, pour l’instant, dans une version beta. Nous avons d’ailleurs rencontré un souci en essayant de cliquer sur les objets : il ne semble pas encore possible d’accéder à une vue plus rapprochée. On peut donc s’attendre à des améliorations prochaines apportées par la Nasa à Mars Now.

Si vous voulez aller encore plus loin et êtes un peu familier des missions martiennes, la Nasa vous invite à découvrir un autre outil interactif, le site du Mars Relay Network. Une visualisation similaire à Mars Now existe aussi pour suivre en temps réel les satellites terrestres de la Nasa.

