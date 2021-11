Le Soleil se couche aussi vu depuis Mars. Mais l’ambiance du rendu est différente de celle sur Terre, comme le montre cette image prise par le rover Perseverance.

À quoi ressemble un coucher de Soleil sur la planète Mars ? On le sait déjà grâce à des photographies envoyées par des sondes telles qu’InSight. Mais chaque nouvelle image est aussi précieuse que fascinante.

C’est au rover martien Perseverance que l’on doit la nouvelle photographie, publiée ce 19 novembre 2021 sur le compte Twitter du robot spatial.

« Prenez un moment pour vous émerveiller de ceci : j’ai capturé ma première vue d’un coucher de soleil martien avec ma Mastcam-Z. C’est facile d’être tout le temps en mouvement, mais c’est aussi important de regarder vers le haut », commente le compte en personnifiant la voix du rover.

Habituellement, les clichés du Soleil pris depuis Mars sont bleutés. Ce n’est pas le cas ici. Mais pas de panique (si tant est que cela vous fasse paniquer, mais Mars est tout de même un sujet excitant !), il y a une explication.

Le compte du rover Perseverance détaille : « Les couchers de soleil martiens se différencient généralement par leur couleur bleue distinctive, mais ce coucher de soleil est différent : la présence moindre de poussière dans l’atmosphère a donné lieu à une couleur plus atténuée que la moyenne. La couleur a été calibrée et le blanc équilibré pour éliminer les artefacts de la caméra. »

Take a moment to marvel at this : I captured my first view of a Martian sunset with my Mastcam-Z. It’s easy to be go-go-go all the time, but it’s also important to look up. pic.twitter.com/rMT7ovFwv6

