Le président va prendre la parole en direct ce soir, le 9 novembre 2021. En plus de faire le point sur l'évolution de la pandémie de Covid en France, Emmanuel Macron devrait faire plusieurs annonces relatives à la santé.

Cela faisait près de quatre mois qu’il n’avait pas pris la parole à propos du Covid : Emmanuel Macron va s’adresser ce soir aux Françaises et Français lors d’une allocution en direct, diffusée à 20h. Selon plusieurs médias, son adresse portera sur certains points ayant trait à la santé et à la vaccination. Mais le président devrait aussi aborder d’autres sujets, comme les retraites.

Son allocution arrive alors que la situation en France semblait s’être stabilisée ces derniers mois. Cependant, les derniers chiffres semblent indiquer une reprise épidémique. Le site CovidTracker, qui suit l’évolution de l’épidémie en France, montre ainsi une légère augmentation dans les chiffres : avec en moyenne 6 959 nouveaux cas positifs au Covid-19 chaque jour, il s’agit d’une augmentation de 23 % des nouvelles contaminations.

Comment suivre en ligne l’allocution d’Emmanuel Macron ?

Quand ? Le président prendra la parole ce soir, le 9 novembre, à 20h.

Le président prendra la parole ce soir, le 9 novembre, à 20h. Comment ? Son allocution sera diffusée en direct sur certaines chaînes télévisées et sur les chaînes d’information en continu, qu’il sera possible de suivre en ligne. Vous pourrez ainsi suivre l’adresse d’Emmanuel Macron sur le site de TF1, de BFMTV, ou encore sur le site de France Info. L’allocution sera également certainement diffusée en même temps sur la chaîne YouTube de l’Élysée. Nous mettrons dans cet article un lien vers la vidéo dès que ce dernier sera disponible.

Quelles annonces sont attendues ?

Le sujet de la 3e dose de vaccin serait un « élément central de l’allocution d’Emmanuel Macron », selon France Info. La nouvelle dose de vaccin pourrait ainsi devenir obligatoire, toujours selon France Télévisions, contrairement à ce qui est le cas actuellement, où cette dose supplémentaire ne concerne que les personnes à risque. L’option d’un pass sanitaire « périssable », afin de s’assurer que la dernière dose de vaccin a bien été inoculée, serait également envisagée. Le président pourrait également faire un nouveau point sur le respect des gestes barrières et le port du masque, et sur la nécessite de les appliquer.

En plus de cette partie dédiée au Covid, Emmanuel Macron devrait également aborder des sujets plus économiques. Comme le note Midi Libre, le président pourrait faire un point sur son plan de relance économique « France 2030 », parler de ses futurs plans de réformes, comme celle de l’assurance maladie, ou bien encore consacrer une partie de l’allocution à la COP26 et aux nouveaux accords signés.

