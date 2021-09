Pendant deux semaines environ, la Nasa ne tentera pas d'envoyer de communications vers le rover Perseverance, ni vers n'importe quelle autre de ses missions martiennes. Cette pause est expliquée par une conjonction solaire.

Perseverance est déjà passé à l’analyse des tout premiers échantillons martiens qu’il a recueillis ces derniers jours. Après un premier loupé, le rover s’est bien rattrapé, puisqu’il a collecté non pas un, mais deux extraits de sa cible, « Rochette ». Perseverance a désormais passé plus de 200 sols (le nom du jour sur Mars) sur la planète rouge. Néanmoins, la Nasa se prépare à moins communiquer avec son astromobile : les échanges avec Perseverance vont être temporairement mis en pause. Pourquoi ?

« Une légère dégradation de son niveau de signal direct vers la Terre »

Ce n’est heureusement pas lié à un quelconque incident dans la mission Mars 2020, mais il s’agit d’une conséquence de la prochaine conjonction solaire qui s’annonce. « Nous commençons à voir les premiers signes de la conjonction solaire de Mars de cette année avec Perseverance, en voyant une légère dégradation de son niveau de signal direct vers la Terre », a expliqué le 13 septembre 2021 sur Twitter, Richard Stephenson, qui supervise les opérations du Deep Space Network (DSN, ou « réseau de communications avec l’espace lointain »). Le DSN permet à la Nasa de communiquer avec ses missions dans l’espace et il capte, entre autres, les signaux envoyés par Perseverance.

Comme le précise Richard Stephenson, le maximum de la conjonction solaire doit avoir lieu entre le 2 et le 14 octobre. Pendant cette période, « nous avons un moratoire sur le commandement de tous les vaisseaux spatiaux de Mars », ajoute-t-il dans son tweet. Tous les deux ans, cette situation a lieu : les communications avec les engins posés sur Mars, ou orbitant autour de la planète, sont en quelque sorte « en silence » pendant environ deux semaines.

Qu’est-ce qu’une conjonction solaire ?

Que se passe-t-il exactement pendant une conjonction solaire ? Il faut s’imaginer les orbites de la Terre et de Mars autour du Soleil. La période de la conjonction correspond au moment où les deux planètes ne peuvent « se voir » l’une et l’autre, car elles se trouvent de part et d’autre du Soleil. Temporairement, Mars devient donc invisible pour la Terre, et inversement. Le Soleil « bloque » les signaux qui pourraient être transmis entre les deux planètes.

Si les robots posés sur Mars tentent d’envoyer des signaux pendant cette période, les particules chargées du Soleil risquent d’interférer. Comme le mentionne la Nasa dans cette vidéo, cela a pour effet de créer des « trous » dans le signal reçu sur la Terre. Ce n’est pas trop grave, car le signal peut être renvoyé plus tard. Le plus gros souci viendrait des signaux que nous envoyons aux robots depuis la Terre : ils risquent de recevoir des commandes incomplètes, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement s’ils tentent de les appliquer.

Pendant une conjonction solaire, la Nasa préfère souvent éteindre certains instruments de ses robots. Des missions peuvent continuer d’envoyer des données, mais l’agence doit tenir compte du risque de déperdition. Par contre, quelle que soit la mission, aucun signal n’est émis vers Mars pendant la conjonction. L’agence anticipe en envoyant, avant cette période, des instructions pour les deux semaines à venir — et les équipes peuvent en profiter pour prendre des vacances méritées.

