Qui n'a jamais eu envie d'être aux commandes d'un rover sur Mars ? Avec ce site, vous pouvez piloter Perseverance sur la planète rouge, et même faire bouger son bras robotique. N'oubliez pas de mettre le son.

Avez-vous déjà rêvé de conduire un rover sur Mars ? Bien évidemment. Cela devient presque une réalité avec le site Rover3D mis en ligne le 27 avril 2021 par Ryan Kinnett, un ingénieur système qui travaille au sein du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. « Allez-y, faites un tour ! (avec vos écouteurs allumés) », avait-il alors tweeté.

En ouvrant le site, on découvre une réplique du rover Perseverance. Le robot est posé à la surface de Mars, dans le cratère Jezero et à proximité du delta qu’il doit aller explorer. Si vous dézoomez, vous allez voir apparaître des lignes tracées en blanc ou bleu sur le sol, qui correspondent aux deux itinéraires que le robot pourrait emprunter pour rejoindre le delta. « Je parle d’expérience, conduire dans le delta ne sera pas facile, avec les pentes, le sable et un rover qui a une pression au sol exceptionnellement élevée », fait remarquer Ryan Kinnett.

Pour rendre cette aventure encore plus réaliste, il est vivement conseillé d’allumer le son : l’ingénieur a intégré les véritables enregistrements audio de Perseverance en train de rouler sur Mars. Le 5 mai, Ryan Kinnett a ajouté la possibilité d’animer de façon réaliste le bras de Perseverance, avec un bruitage.

Quelques raccourcis utiles

Une fois sur le site, vous pouvez utiliser les commandes présentées dans un bloc en haut à droite pour commencer à piloter Perseverance. Assez intuitivement, vous verrez que vous pouvez utiliser la souris pour tourner autour du rover ou zoomer. Il y a aussi les raccourcis suivants (détaillés dans « Page Info ») :

Utiliser « h » pour placer le robot sur son site d’atterrissage,

« g » sert à positionner le rover là où se trouve votre curseur sur l’écran,

Avec « r », vous pouvez avoir une vue centrée sur l’astromobile,

« w » permet de faire accélérer Perseverance,

Tandis que « x » permet de diminuer sa vitesse,

« d » permet de faire tourner le rover, en bougeant ses roues,

« a » aide à réduire l’angle de rotation du rover qui tourne, en bougeant les roues,

Avec « q », vous pouvez redresser les roues pendant qu’il roule,

Et « s » permet d’arrêter le rover et de redresser ses roues.

Comment déployer le bras de Perseverance ?

Pour faire bouger le bras du rover, il faut se rendre dans « Rover » puis « Robotic Arm ». À vous de jouer ensuite sur les divers paramètres, ou vous pouvez plus simplement sélectionner un choix dans le menu déroulant « Pose » : le bras commencera alors à bouger en fonction de votre choix.

Une fois toutes ces commandes bien prises en main, l’exploration des lieux peut commencer ! Sentez-vous libres de zigzaguer dans tous les sens, ou de suivre scrupuleusement le tracé qui vous mènera au delta. Cette embouchure de forme triangulaire a probablement dû se former à l’endroit où de l’eau se jetait dans un lac, dans le passé de Mars. La zone est donc prometteuse pour que le rover de la Nasa y mène ses activités scientifiques et y récolte des échantillons destinés à revenir un jour sur Terre.

