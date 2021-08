La plateforme SI-DEP permettant aux pharmacies d'éditer le QR code d'un test antigénique négatif subit une panne d'ampleur. Un problème qui tombe au plus mal, en pleine période estivale.

En pleine période estivale, l’événement a suscité pas mal d’inquiétude. Depuis vendredi 13 août après-midi, une panne d’ampleur affecte la plateforme qui permet aux pharmaciens de délivrer le QR code d’un test antigénique négatif. Le problème a commencé aux environs de 15h30 -16h, révèle Le Parisien. Depuis, les pharmacies semblent avoir tout les difficultés du monde à se connecter à cet outil baptisé SI-DEP. La Direction Générale de la Santé a dans un premier temps indiqué que la panne n’était pas « généralisée », mais beaucoup de pharmacies semblent affectées. Interrogé par France Bleu, le vice-président Philippe Denry de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France parle ainsi de « panne nationale ».

A noter toutefois que la panne ne concerne que la délivrance de QR codes suite à un test antigénique. La Direction Générale de la Santé précise en effet que les tests PCR ne sont pas affectés par ce problème. Cette panne tombe malgré tout au plus mal en pleine période estivale, et à la veille du 15 août. L’obligation de présenter un pass sanitaire a en effet été significativement étendue le 9 août dernier.

Tolérance le temps que la panne soit réparée

Le pass était déjà requis pour se rendre dans les espaces de loisirs et de culture de plus de 50 personnes depuis juillet. Mais la semaine dernière, il est devenu également obligatoire pour se rendre dans des lieux tels que les restaurants et les bars, mais aussi pour effectuer des trajets de longue distance en train, en car ou en avion. Pour les personnes qui ne sont ni vaccinées, ni détentrices d’un certificat de rétablissement, il est donc indispensable de présenter un test antigénique ou RT-PCR négatif de moins de 72 heures pour se rendre dans ces lieux.

Le vice président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a précisé à France Bleu qu’un document papier comportant le résultat du test antigénique était systématiquement remis aux patients et indiqué que les autorités feraient preuve « de souplesse » d’ici la remise à flot du SI-DEP. Interrogée par des clients inquiets de se voir refuser l’accès à leur train, la SNCF a confirmé sur Twitter qu’elle accepterait ce document. Nous avons contacté la Direction Générale de la Santé pour savoir où en était le dépannage de la plateforme SI-DEP mais elle n’avait, à ce stade, pas de nouveaux éléments à communiquer. Nous mettrons à jour cet article dès que nous recevrons de nouvelles informations.

