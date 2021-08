L'usage du pass sanitaire a été significativement étendu par le gouvernement. Une décision validée en grande partie par le Conseil Constitutionnel. Le pass sanitaire peut prendre plusieurs formes et être requis dans de nombreux cas de figure. Voilà tout ce qu'il faut savoir dessus.

Présenter un pass sanitaire est devenu nécessaire dans de nombreux cas de figure. Face à l’arrivée du variant Delta plus contagieux, le gouvernement a en effet significativement étendu son usage en juillet. Et le 5 août, le conseil Constitutionnel a validé en grande partie cette décision, malgré quelques réserves. Voilà les documents qui vous permettront de vous constituer ce sésame et la liste des situations où vous devrez le présenter.

Qu’est-ce qu’un pass sanitaire ?

Pour commencer, il faut reprendre les bases. Un pass sanitaire, malgré son nom trompeur, n’est pas un document unique. Il faut le voir comme une sorte de « pochette », un dossier dans lequel vous pouvez glisser un de ces trois documents :

Soit un certificat de vaccination contre le covid sous la forme d’un QR code, avec un des 4 vaccins reconnus par l’UE (BioNTech et Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) ;

avec un des 4 vaccins reconnus par l’UE (BioNTech et Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) ; Soit un test covid négatif récent (moins de 48h pour le « pass sanitaire activités » et maximum 72h pour le contrôle sanitaire « voyages ») ;

récent (moins de 48h pour le « pass sanitaire activités » et maximum 72h pour le contrôle sanitaire « voyages ») ; Soit un certificat de rétablissement du covid (qui montre que vous avez eu le covid il y a moins de 6 mois, et donc que vous disposez probablement encore des anticorps pour vous défendre).

Dans quels lieux est-il obligatoire de présenter un pass ?

Depuis le 21 juillet, les personnes de plus de 18 ans doivent présenter un pass sanitaire pour se rendre dans des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes :

Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions

Les chapiteaux, tentes et structures

Les salles de concerts et de spectacles

Les cinémas

Les festivals

Les événements sportifs clos et couverts

Les établissements de plein air

Les salles de jeux, escape-games, casinos

Les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles

Les foires et salons

Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques

Les musées et salles d’exposition temporaire

Les bibliothèques

Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions

Les discothèques, clubs et bars dansants.

Début août, il sera requis dans davantage de lieux :

Cafés

Restaurants

Centres commerciaux

Hôpitaux

Maisons de retraite

Etablissements médico-sociaux

A partir d’août, le pass sera également nécessaire pour les voyages en avion, en train et en car, dans le cas de trajets de longue distance.

A noter que les jeunes de 12 à 17 ans ne devront présenter un pass sanitaire qu’à partir du 30 septembre.

Comment intégrer votre pass sanitaire à l’application TousAntiCovid

Vous n’êtes pas obligé ou obligée d’intégrer votre pass sanitaire, qu’il s’agisse d’un test PCR ou d’une attestation de vaccination, dans l’application TousAntiCovid : vous pouvez simplement imprimer la feuille qui contient le QR Code, et la montrer lorsqu’on vous la demande. Mais l’application du gouvernement français est plutôt pratique, et permet d’avoir à un seul endroit, toujours disponible dans l’onglet « Carnet », votre preuve de pass sanitaire. Voici comment faire, si vous le souhaitez.

Intégrer un test PCR à TousAntiCovid

Lorsque vous avez réalisé un test Covid en pharmacie ou en laboratoire, vous donnez votre numéro de téléphone. Une fois que le résultat du test est obtenu, vous recevez un SMS de l’expéditeur appelé SIDEP. « Vous pouvez récupérer vos documents sur votre portail en cliquant sur le lien suivant », est-il indiqué. Le lien renvoie vers la plateforme sidep.gouv.fr, où il est en effet possible de télécharger votre résultat, après avoir renseigné votre date de naissance et obtenu un SMS de confirmation avec un code à rentrer dans la plateforme.

Sur le site SIDEP, vous pouvez directement télécharger l’attestation « certifiée » de votre test (positif ou négatif), ou bien cliquer sur « Importer dans Tous Anti Covid ». Puis dans l’onglet « Carnet de Test », vous retrouvez votre test, qu’il est possible de présenter sous forme de QR Code.

Intégrer un certificat de vaccination à TousAntiCovid

Une fois que vous avez téléchargé votre certificat de vaccination européen sur le site d’Ameli, il vous suffit très simplement d’ouvrir l’application TousAntiCovid, de cliquer sur le petit appareil photo en haut à droite et de scanner le QR code qui se trouve en bas à gauche de votre feuille A4 (exemple ci-dessous).

Ensuite, le document sera automatiquement intégré à voter application TousAntiCovid, et ce, uniquement en local sur votre smartphone — aucune information relative à votre statut vaccinal ne remonte dans des serveurs.

