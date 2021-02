Perseverance n'est pas le premier rover de la Nasa dont la descente sur Mars a été filmée. En 2012, l'atterrissage de Curiosity sur la planète rouge a été immortalisé par une caméra de descente. 9 ans plus tard, le progrès est cependant colossal.

La Nasa a ménagé le suspense, et le résultat était à la hauteur des attentes. Le soir du 22 février 2021, l’agence spatiale a présenté la vidéo de la descente de son rover Perseverance sur Mars. Avant cela, personne n’avait jamais pu assister à l’atterrissage d’un rover martien avec un tel niveau de détail.

Ce n’est cependant pas la première fois que l’arrivée d’un rover sur Mars est filmée. Il y a 9 ans, une caméra de descente avait immortalisé l’atterrissage du rover Curiosity sur Mars. Le 6 août 2012, il s’était posé dans le cratère Gale. À son bord, la caméra MARDI (pour Mars Descent Imager) a capturé la descente de l’astromobile. Ceci avait permis d’obtenir une brève vidéo d’environ 1 minute, avec une cadence de 4 images par seconde. Cette vidéo avait aidé les équipes responsables de la mission à choisir le meilleur itinéraire possible lorsque Curiosity avait entamé l’exploration du cratère Gale.

La vidéo de l’atterrissage de Perseverance montre le chemin parcouru depuis. Curiosity n’était équipé que d’une seule caméra de descente pour filmer son atterrissage — qui était par ailleurs en de nombreux points semblable à celui qui a eu lieu avec Perseverance.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021