Les dates d'allègement des mesures pour ce troisième confinement sont plus ou moins précisées, et de nombreuses incertitudes perdurent quant à la mise en pratique et aux protocoles sanitaires prévus.

Alors que la France entame sa quatrième semaine de « confinement », les écoles ont accueilli à nouveau les élèves, lundi 26 avril, après deux semaines de fermeture. Lors de la conférence de presse hebdomadaire, le Premier ministre Jean Castex a récemment assuré que le pic de la troisième vague était derrière nous, affirmant que « la situation s’améliore » : « Nous constatons depuis dix jours une baisse du nombre de malades (30 000 cas par jour) ».

Malgré l’inquiétude autour de certains variants et une épidémie qui reste très active, le gouvernement apparait déterminé quoi qu’il en soit à tenir l’objectif de relâcher un certain nombre de mesures d’ici la mi-mai. « À la mi-mai pourraient rouvrir certaines terrasses ainsi que certains lieux sportifs et culturels », expliquait le Premier ministre. Mais, du fait de la situation encore tendue, ce déconfinement sera territorialisé, et progressif : « La réouverture des lieux ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraine des concentrations de public sans possibilité de respecter les gestes barrières. »

Voici le calendrier, tel qu’on le connait ce 27 avril.

La première étape du 3 mai

Pour les établissements scolaires, les écoles et maternelles ont déjà recommencé à accueillir les élèves en présentiel le lundi 26 avril dernier.

Il en sera de même pour les collèges et les lycées à partir du lundi 3 mai, qui ont toutefois repris les cours dès cette semaine. Dans les départements les plus touchées par la circulation du virus et la tension hospitalière, une règle de « demi-jauge » sera toutefois instaurée pour les collégiens en 4e et 3e.

La limite des déplacements dans un rayon de 10 kilomètres prendra fin, elle aussi, à partir du lundi 3 mai.

L’objectif de la mi-mai

L’objectif de la mi-mai reste en ligne pour la réouverture des commerces et des lieux culturels. Alors que le MEDEF plaidait pour une date fixée au 10 mai, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a récemment annoncé qu’aucun allègement ne devrait avoir lieu avant la date du 15 mai.

Concernant les lieux culturels, Emmanuel Macron avait fait savoir que les musées seront les premiers établissements concernés par une réouverture dès la mi-mai. Aucune annonce n’a été faite pour les salles de spectacle telles que les théâtres ou encore les cinémas.

Le couvre-feu reste pour l’instant maintenu à 19h, mais le Président de la République a laissé entendre que celui-ci pourrait être prochainement repoussé plus tardivement, jugeant qu’il est situé trop tôt.

D’autres étapes à venir, des protocoles à préciser

Le chef de l’État a encore réaffirmé, lors d’un déplacement, lundi 26 avril, que le déconfinement se fera par étapes, chacune espacée de 15 jours, et pourra être différent d’une localisation à l’autre. « Il y a l’étape du 3 mai, il y aura mi-mai, il y aura une étape – je pense – autour de début juin, et puis une autre mi ou fin juin », a-t-il expliqué. Chaque étape « dépendra des résultats qu’on aura obtenus : on regarde toujours pendant dix-quinze jours comment consolider les résultats ».

La grande inconnue de ce calendrier demeure sa mise en pratique. Les lieux culturels tels que les musées, ainsi que les restaurants et cafés, ne pourront rouvrir sans un protocole sanitaire spécifique, pour ne pas reproduire les erreurs du déconfinement de mai 2020. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas précisé ce protocole, ce qui laisse les chefs d’établissements dans l’expectative en matière de jauges et de distanciation, par exemple.

