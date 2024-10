Lecture Zen Résumer l'article

Dans une décision en appel révélée par Le Parisien, Didier Raoult est condamné à une interdiction d’exercice de la médecine, pendant 2 ans, par la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins.

On se souvient encore de la polémique suscitée, en 2020, par les mauvaises pratiques de Didier Raoult et son équipe. À l’époque, alors que la pandémie de covid faisait de nombreuses victimes et que la France était confinée en plein état d’urgence sanitaire, la médecin marseillais avait vanté à tort les mérites de la chloroquine, sans suivre la procédure médicale normale. Or, non seulement l’efficacité dans ce cas n’existait pas réellement, mais un usage aussi précipité comportait des risques. Il s’était illustré aussi dans des frasques médiatiques souvent agressives envers la communauté scientifique.

Didier Raoult avait reçu en 2021 un blâme pour ses pratiques, mais, estimant que la sanction n’était pas à la hauteur, l’Ordre des médecins avait fait appel. Ce 3 octobre 2024, Le Parisien révèle que la chambre disciplinaire a maintenant rendu sa nouvelle décision.

Infractions et non-confraternité

La sanction est bien plus sévère : une interdiction d’exercer la médecine pendant 2 ans. Celle-ci démarrera à partir du 1er février 2025.

Le Parisien, qui a eu accès à la décision complète de la chambre disciplinaire, relève certains passages édifiants. Celle-ci base sa décision sur le fait que Didier Raoult « ne s’est pas fondé dans ses prises de position publiques sur des données confirmées, n’a pas fait preuve de prudence et a promu un traitement insuffisamment éprouvé ».

Ce type de dérives constitue une infraction au Code de la Santé Publique (article R4127-15), que chaque médecin s’engage à respecter. Mais à cela s’ajoute aussi la non-confraternité, règle encadrée du métier, puisque le Marseillais a tenu des propos « dépassant le cadre de la liberté d’expression ». Lui est reprochée aussi sa nuisance médiatique en pleine crise sanitaire en raison de propos dénués de « pondération aux mesures prises par les autorités sanitaires aux fins de protection de la santé publique ».

Didier Raoult ne tient de toute façon plus aucune fonction à l’IHU. Comme le rappelle Le Parisien, la sanction est donc symbolique. Elle reste néanmoins un symbole fort, car les pratiques et propos de Raoult ont lourdement marqué la pandémie en favorisant, notamment, le conspirationnisme.

Ce n’est pas la seule procédure à laquelle fait face Didier Raoult, qui est aussi sous le coup d’une enquête pour des essais sauvages.

