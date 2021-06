Le Premier ministre a annoncé la levée du couvre-feu en France et la fin du port obligatoire du masque dans les espaces publics.

Le couvre-feu, instauré en France depuis le mois d’octobre, va être levé dès le 20 juin. L’obligation du port du masque en extérieur sera quant à elle levée dès jeudi 17 juin. Jean Castex a annoncé, par surprise, la nouvelle lors d’une conférence de presse donnée, dès sa sortie de période d’isolement, le 16 juin 2021.

En sortie de conseil des ministres, où les mesures et leurs suspensions ont été discutées, le Premier ministre et Olivier Véran, le ministre de la Santé, ont donné une conférence de presse. Ils ont annoncé la levée du couvre-feu avec 10 jours d’avance, et surtout la fin du port du masque en extérieur dès demain, jeudi 17 juin 2021.

Le résumé des principales annonces

Fin de l’obligation du port du masque en extérieur, dès jeudi 17 juin ;

Levée du couvre-feu en France dès le dimanche 20 juin

Levée du couvre-feu et fin du port du masque obligatoire

Le couvre-feu

Cela faisait des mois que les Françaises et les Français l’attendaient, et c’est désormais chose faite : le couvre-feu va être levé. À partir du dimanche 20 juin 2021, les bars, restaurants et commences n’auront plus obligation de fermer à 23h, et les Françaises et Français n’auront plus l’interdiction d’être en extérieur. C’est 10 jours avant la date qui était prévue à l’origine.

Le couvre-feu à 23h00, qui devait s'appliquer jusqu'au 30 juin, sera levé dès ce dimanche. pic.twitter.com/P7vCskgi1B — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 16, 2021

Le port du masque en extérieur

L’obligation du port du masque dans les espaces extérieurs a également été levée à partir du jeudi 17 juin. Ils seront toujours néanmoins nécessaire en intérieur. « Nous allons lever l’obligation générale du port du masque en extérieur », a annoncé Jean Castex.

Il y a toutefois des exceptions à cette levée de l’obligation du port du masque :

Lors de regroupements,

Dans un lieu bondé comme un marché ou les tribunes d’un match

Quid des autres règles ?

Pour le reste, « toutes les règles de jauges qui s’appliquent jusqu’au 30 juin pour les bars, restaurants et équipement culturels ne sont pas modifiés. »

« Des décisions seront prises plus tard pour le mois de juillet. Des mesures restrictives pourraient de nouveau être mises en place si le variant delta (provenant d’Inde) provoque une vague en France, comme ça commence à être le cas au Royaume-Uni », a toutefois mis en garde le Premier ministre.

La situation sanitaire

Le Premier ministre avait commencé par un constat : la situation sanitaire en France s’est améliorée.

En effet, et pour la première fois depuis le mois d’octobre 2020, le nombre de patients hospitalisés dans un service de réanimation est passé sous la barre des 2 000. Le nombre de nouveaux cas quotidien est également en baisse. Avec une moyenne de 3 200 nouveaux cas positifs ces derniers jours, la circulation virale est au plus bas depuis août dernier.

Il a néanmoins incité les jeunes et le reste de la population française à se faire vacciner.30 millions de personnes ont reçu avant le 15 juin une première dose de vaccin.

