L'Île-de-France et les Hauts-de-France seront-elles les prochaines à être reconfinées le week-end ? Le Premier ministre et le ministre de la Santé vont prendre la parole lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi. Voici comment la suivre en ligne.

Après des semaines d’hésitations et de mauvais chiffres, Jean Castex et Olivier Véran vont prendre la parole ce jeudi 18 mars pour faire le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 en France. La conférence de presse, très attendue, aura lieu en fin d’après-midi, et permettra de dévoiler les décisions du gouvernement. On sait néanmoins déjà plusieurs choses : « La situation épidémique se dégrade », comme l’a confirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, en sortie du conseil des ministres. Et, « il a été décidé que des mesures supplémentaires seraient prises. »

En effet, les chiffres de Santé Publique France font état d’une augmentation importante du nombre de cas. Au 17 mars, l’agence de santé comptabilisait plus de 38 500 nouveaux cas en 24h, et un taux de positivité des tests PCR de 7,5 %.

Comment suivre en ligne la conférence de presse ?

Quand ? Le Premier ministre et le ministre de la Santé prendront la parole ce jeudi 18 mars, à 19h.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé prendront la parole ce jeudi 18 mars, à 19h. Comment ? Comme toutes les allocutions officielles, celle-ci sera retransmise en direct sur les chaînes d’information en continu. Vous pourrez la suivre sur le site de BFMTV, de FranceInfo et de LCI. Elle sera aussi retransmise en direct sur les réseaux sociaux : vous pourrez la regarder sur le compte Twitter de Jean Castex, sur son compte Facebook, et sur le compte YouTube du gouvernement. Nous mettrons également un lien ci-dessous dès qu’il sera disponible.

Quelles annonces sont attendues ?

On sait d’ores et déjà que les mesures annoncées ce soir seront très certainement régionalisées. Gabriel Attal a en effet mentionné en sortie du conseil des ministres la volonté du gouvernement de trouver des solutions « adaptées à la réalité des différents territoires ».

Dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France, selon le Midi Libre, un confinement le week-end serait envisagé, comme c’est déjà le cas dans le Pas-de-Calais et dans les Alpes-Maritimes. Le journal mentionne également un autre scénario, dans lequel le confinement serait étendu à toute la semaine, mais assorti d’un couvre-feu retardé de quelques heures.

Même si un confinement en semaine est décrété, les écoles et les collèges devraient rester ouverts. Gabriel Attal a précisé que la fermeture des établissements scolaires « ne fait pas partie de la base de travail » du gouvernement.

