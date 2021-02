Nelly Lesage - 22 février 2021 Mars

La Nasa devrait dévoiler une vidéo rare : celle de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars, qui est particulièrement attendue.

Les premières photos de Mars obtenues par le rover Perseverance commencent à nous parvenir. D’abord en noir et blanc, puis en couleur, ces premiers clichés sont déjà époustouflants, avec notamment une vue aérienne de l’astromobile, suspendu à des câbles par le « Sky Crane », l’étape de descente, quelques mètres au-dessus de la surface martienne. Ces premières images ne semblent être qu’un préambule, car la Nasa prévoit d’en présenter de nouvelles, dont une vidéo, lors d’un événement à suivre en ligne.

Quand ? Le lundi 22 février à partir de 20h (heure de Paris, 14h heure de l’Est).

La présentation, par la Nasa, de la vidéo de l’atterrissage du rover Perseverance sur Mars, survenu le 18 février 2021. Où ? Sur la chaîne YouTube de la Nasa, ou via sa web TV.

Les « 7 minutes de terreur »

On peut raisonnablement s’attendre à un aperçu spectaculaire de la descente du rover de la Nasa dans les images qui seront présentées. L’atterrissage martien était une phase critique de la mission Mars 2020, si bien que le Jet Propulsion Laboratory a forgé l’expression évocatrice de « 7 minutes de terreur » pour décrire la descente de Perseverance — entre son entrée atmosphérique et le moment du contact avec la planète. Pour poser l’astromobile, il a fallu entre autres manœuvres déployer un imposant parachute et suspendre Perseverance à une sorte de « grue volante » (le « Sky Crane »).

Des caméras ont été installées à la fois sur le rover et sur son étage de descente, pour filmer les étapes de l’atterrissage. Ce sont très probablement ces images que l’agence spatiale américaine s’apprête à montrer au monde entier le soir du 22 février.

À quoi sert la mission Mars 2020 ?

Au terme d’un voyage interplanétaire de 7 mois, Perseverance a été posé dans le cratère Jezero, une structure d’impact de 45 kilomètres de diamètre sur Mars. La zone abrite un delta, qui a pu se former là où de l’eau se jetait probablement dans un lac par le passé. Avec cet astromobile, la Nasa va tenter de rechercher des signes d’une potentielle ancienne vie microbienne sur la planète rouge.

Perseverance devra collecter des échantillons du sol et les stocker, pour nous aider à découvrir si Mars a un jour été habitable. Cette dimension microbiologique est une première, car jamais des échantillons n’ont encore été rapportés sur Terre avec l’ambition d’étudier des traces possibles de vie. Une mission de retour de ces prélèvements sur Terre est actuellement imaginée par la Nasa et l’ESA. Elle pourrait être lancée en 2026.

La popularité de la mission Mars 2020 s’explique aussi par la présence d’Ingenuity (ou Mars Helicopter Scout), un hélicoptère installé sous le ventre du rover, qui aura pour mission de tenter le premier vol sur Mars. Peu après l’atterrissage, la Nasa a reçu un premier signal de l’hélicoptère, confirmant que l’appareil ainsi que le boîtier attaché au rover (qui achemine les communications entre Ingenuity et la Terre) fonctionnaient correctement. Ingenuity devrait rester attaché à Perseverance pendant 30 ou 60 jours. Lorsqu’il sera posé par le rover à la surface de la planète, l’hélicoptère aura une fenêtre de 30 sols (jours martiens) pour tenter son envol.

En attendant de découvrir la vidéo de l’atterrissage de Perseverance, vous pouvez repérer la position de l’astromobile sur Mars avec cette carte ou revoir l’arrivée du rover sur la planète, vécue avec intensité par les équipes responsables de la mission.

