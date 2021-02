Les Émirats arabes unis s'apprêtent à insérer leur sonde spatiale Hope en orbite autour de la planète Mars. L'événement peut être suivi en direct ce 9 février 2021.

Les Émirats arabes unis s’apprêtent à entrer dans un cercle très restreint : celui des puissances qui ont déjà envoyé une sonde spatiale vers une autre planète du système solaire. Après les États-Unis, l’ex-URSS, l’Europe et l’Inde, les Émirats prévoient ce 9 février 2021 d’atteindre Mars pour y installer une sonde en orbite, si tout se passe comme prévu.

Il sera possible de suivre cet événement en direct.

Quand ? Le mardi 9 février 2021 à partir de 16h30.

Le mardi 9 février 2021 à partir de 16h30. Où ? Sur le site de la Mission martienne des Émirats (EMM, « Emirates Mars Mission ») ou via YouTube.

Quoi ? L'arrivée de la sonde spatiale Al-Amal (traduit par « l'espoir » en arabe, d'où le surnom « Hope »), aussi dite EMM, vers Mars et son insertion sur l'orbite de la planète rouge.

7 mois se sont désormais écoulés depuis le lancement de la sonde dans l’espace, survenu le 19 juillet 2020 depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon. Ce 9 février, la vitesse de la sonde doit ralentir afin de permettre sa capture sous l’effet de la gravité martienne. Au cours de la phase du freinage, la sonde va passer derrière Mars, ce qui signifie que les équipes au sol ne seront informées de la réussite de la manœuvre que lorsque EMM sera de nouveau visible.

Quels objectifs scientifiques ?

Avec cette mission, les Émirats arabes unis souhaitent contribuer à l’étude du climat et de l’atmosphère martienne. La sonde permettra d’étudier les changements météorologiques martiens au cours de la journée et pendant les diverses saisons. Hope doit également relever la distribution de l’hydrogène et de l’oxygène dans les parties les plus hautes de l’atmosphère de Mars. Le but global est d’étudier le lien entre les évolutions du climat et la perte atmosphérique (notamment de l’hydrogène et de l’oxygène dans les couches supérieures de l’atmosphère de la planète). La sonde embarque à cette fin trois instruments scientifiques : une caméra couleur et deux spectromètres (l’un observant dans l’infrarouge et l’autre dans l’ultraviolet).

La position de la sonde peut être suivie en temps réel sur le site de la Mission martienne des Émirats arabes unis. Le site permet de voir la distance parcourue par Hope, la distance qui lui reste à parcourir ainsi que sa vitesse.

