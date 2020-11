On peut parfois observer un halo autour du Soleil ou de la Lune, dans certaines conditions. Il s'agit d'un phénomène optique : quelle en est l'origine ?

Avez-vous déjà vu un petit halo entourant la Lune ou le Soleil ? Vous n’avez pas rêvé, il s’agit d’un phénomène optique. On parle même plus précisément de photométéore : un phénomène optique de l’atmosphère terrestre, expliqué par des modifications de la lumière du Soleil ou de la Lune. Les arcs-en-ciel sont des photométéores assez habituels, par exemple.

Comme l’explique l’Organisation météorologique mondiale, le « halo de 22 degrés », aussi nommé « petit halo » est l’un des phénomènes de halo que l’on peut observer le plus fréquemment. Centré sur l’astre qui éclaire (la Lune ou le Soleil), l’anneau donne l’impression que le ciel vu à l’intérieur est plus sombre. Mais comment se forme-t-il ? L’astronome Juan Carlos Munoz, passé par l’Observatoire européen austral (ESO), a apporté une explication dans un thread sur Twitter, vers lequel il a renvoyé le 3 novembre 2020.

« Ces halos sont créés par des cristaux de glace hexagonaux dans l’atmosphère », explique l’astronome. À cause de ces cristaux, les rayons lumineux sont déviés à deux reprises (on parle aussi de réfraction, comme quand on observe une paille dans un verre qui semble brisée). « Le faisceau émerge alors à un certain angle de déviation par rapport au faisceau incident [ndlr : le rayon qui arrive sur la surface] », poursuit Juan Carlos Munoz, schéma à l’appui.

2/ These haloes are created by hexagonal ice crystals in the atmosphere. Incident light rays are refracted twice as they go through two faces of the crystals at 60º with each other. The beam then emerges at a certain deviation angle relative to the incident beam. pic.twitter.com/Rn7OJIy0DB

— Juan Carlos Munoz (@astro_jcm) January 27, 2020