La Lune et Vénus se retrouvent dans le ciel du mercredi 14 octobre 2020. Leur duo est à contempler le matin, à l'œil nu.

Mars est sans conteste la planète reine des observations astronomiques de ce mois d’octobre 2020. La planète rouge, à l’opposition ce mardi, est visible dans des conditions inédites. Vénus n’est néanmoins pas en reste et se prépare, ce mercredi 14 octobre, à former un joli duo avec le croissant de Lune. Un binôme que vous pourrez admirer à l’œil nu, à la condition de vous être levé suffisamment tôt (et si le ciel est dégagé, bien sûr).

Cette semaine, Vénus est logée dans la constellation du Lion, où elle apparaît à partir de 5h20. Ce mercredi, la Lune effectue son lever à 5h56. Vénus reste visible auprès d’elle jusqu’à 8h10. Le satellite de la Terre ne va pas se coucher, lui, avant 18h50 ce jour-là.

Tout au long de cette rencontre, Vénus est à chercher sur la droite du croissant de Lune. La face visible du satellite est quasiment dans l’ombre : environ 9 % de la face de la Lune est éclairée par le Soleil, vu de la Terre, ce 14 octobre. De quoi profiter du spectacle, plutôt agréable, d’un très mince croissant.

Le duo céleste se reformera en novembre

Surnommée l’étoile du Berger, Vénus est bien entendu une planète. Mais cet astre, dernier à disparaitre le matin ou premier à apparaitre le soir (mais pas les deux en même temps, et jamais visible au beau milieu de la nuit), est réputé pour son éclat qui le rend assez facile à distinguer.

Si vous manquez cet événement, notez dès à présent la date de la prochaine conjonction impliquant Vénus et la Lune : elle aura lieu le vendredi 13 novembre. Sinon, vous pouvez aussi tenter d’admirer Jupiter en duo avec la Lune, le jeudi 22 octobre. Les températures se rafraichissent, mais ne vous découragez pas : les astres sont toujours au rendez-vous !

