Le mois d'octobre 2020 est fourni en occasions d'observer le ciel. Vous aurez l'occasion de bien voir Mars, ainsi qu'un bel essaim d'étoiles filantes, entre autres rendez-vous célestes.

L’automne est arrivé, apportant le rafraichissement des températures. Si l’on pense plus spontanément à l’été comme la période idéale pour contempler le ciel, il y a pourtant encore de beaux spectacles à observer jusqu’à la fin de l’année (si la météo n’est pas trop capricieuse, bien sûr). Ce mois-ci, Mars est à l’honneur, par exemple.

Voici tous les rendez-vous astronomiques à noter en ce mois d’octobre 2020.

Les phases de la Lune

Il y a plus de 200 lunes (connues) dans le système solaire, mais évidemment, nous sommes aux premières loges pour admirer l’unique satellite naturel de la Terre. L’avantage, c’est qu’il n’est pas nécessaire de posséder un instrument pour bien la voir. On observe nettement la façon dont sa face visible est éclairée différemment par le Soleil au cours du mois.

Le jeudi 1er octobre, c'est le jour de la pleine Lune (un événement banal, qui a pourtant inspiré de curieux mythes et légendes).

Le samedi 10 octobre correspond à la phase du dernier quartier. On observe une demi-lune.

Le vendredi 16 octobre sera le jour de la nouvelle Lune — elle ne sera pas visible dans le ciel.

Le vendredi 23 octobre, ce sera la phase du premier quartier. On retrouve une demi-lune.

Enfin, le samedi 31 octobre, on verra de nouveau une pleine Lune — la répétition du phénomène au cours d'un même mois n'a aucune conséquence sur le plan scientifique.

Les planètes observables à l’œil nu

L’observation du ciel est aussi l’occasion de repérer plusieurs planètes du système solaire à l’œil nu. Ce mois-ci, Mars est tout particulièrement intéressante, car visible toute la nuit. Vénus réserve ses apparitions au matin. Jupiter et Saturne sont à contempler en soirée. Mercure ne devient visible qu’en fin de mois.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 4 invisible 4h50 – 7h50 Lion 20h50 – 7h50 Poissons 19h30 – 23h50 Sagittaire 19h30 – 0h30 Sagittaire Du 5 au 11 invisible 5h10 – 8h Lion 20h20 – 8h Poissons 19h20 – 23h20 Sagittaire 19h20 – 0h Sagittaire Du 12 au 18 invisible 5h20 – 8h10 Lion 19h40 – 7h20 Poissons 19h10 – 23h Sagittaire 19h10 – 23h30 Sagittaire Du 19 au 25 invisible 5h40 – 8h20 Vierge 19h10 – 6h40 Poissons 18h50 – 22h30 Sagittaire 18h50 – 23h10 Sagittaire Du 26 au 31 7h20 – 7h30 Vierge 5h – 7h30 Vierge 17h40 – 5h10 Poissons 17h40 – 21h10 Sagittaire 17h40 – 21h40 Sagittaire

Les autres phénomènes astronomiques

Même si le froid revient peu à peu et qu’il fait nuit plus tôt, ne vous découragez pas : le mois est riche en phénomènes astronomiques. Un essaim d’étoiles filantes est au programme. Plusieurs conjonctions sont attendues. Et octobre 2020 est sans conteste le mois de Mars !

Le mardi 6 octobre, Mars est au plus près de la Terre, à une distance de 62 millions de kilomètres. Son éclat orangé devrait être superbe à l'œil nu. Et si vous avez un instrument, c'est le moment de l'utiliser.

Le mardi 13 octobre, Mars est à l'opposition. La planète est à l'opposé du Soleil sur la sphère céleste, vu de la Terre.

Le lendemain matin, mercredi 14 octobre, Vénus se trouve toute proche du croissant de Lune.

Le mercredi 21 octobre sera le jour du maximum des étoiles filantes des Orionides.

Le jeudi 22 octobre, c'est la rencontre de la Lune et de Jupiter, le soir.

Le dimanche 25 octobre marquera le passage à l'heure d'hiver. Nous reculons d'une heure : à 3h, il sera 2h.

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, Mars tient compagnie à la Lune.

Vous connaissez maintenant tous les événements astronomiques à ne pas manquer en octobre. Bonne observation de Mars, et du reste de la voute céleste !

