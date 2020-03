La Nasa a tenté une manœuvre risquée pour que la mission InSight réussisse enfin à creuser dans le sol martien. La stratégie semble fonctionner.

La manœuvre mise au point par la Nasa semble fonctionner pour permettre à InSight de creuser à nouveau sur Mars. L’Agence spatiale américaine a annoncé sur Twitter le 13 mars 2020 que la « nouvelle approche consistant à utiliser le bras robotique pour pousser la taupe semble fonctionner », a repéré Universe Today.

La situation est compliquée pour la mission InSight depuis de longs mois : le module qui se trouve sur la planète rouge a des difficultés à enfoncer son thermomètre dans le sol. La Nasa a finalement décidé d’entreprendre une manœuvre périlleuse à la fin du mois de février.

A bit of good news from #Mars : our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working ! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. 💪 #SaveTheMole

— NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020