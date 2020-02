Depuis février 2019, la mission InSight rencontre des difficultés pour creuser le sol martien. Sa sonde thermique ne s'enfonce pas comme prévu. La Nasa envisage une solution risquée, qui implique le bras robotique de l'atterrisseur.

InSight a toujours du mal à creuser correctement sur Mars, alors la Nasa envisage une solution inattendue. Depuis presque un an, la mission InSight ne parvient pas à enfoncer son thermomètre dans le sol de la planète. L’agence spatiale américaine a décidé d’appuyer sur la « taupe » avec le bras robotique d’InSight pour qu’elle parvienne enfin à creuser.

« Ma taupe robotique a eu du mal à s’enfoncer dans le sol, alors je vais essayer quelque chose que nous n’aurions jamais pensé faire : lui donner un coup de pouce avec mon bras robotique pendant qu’elle martèle », résume la Nasa dans un tweet publié le 21 février 2020, sur le compte @NASAInSight qui donne une voix imaginaire à l’atterrisseur. La manœuvre pourrait prendre plusieurs semaines.

My robotic mole has had a hard time getting underground, so I’m going to try something we never thought we’d do : giving it a push with my robotic arm while it hammers. This will take several weeks, as the @NASAJPL/@DLR_en team works to #SaveTheMole.

