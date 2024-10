Lecture Zen Résumer l'article

Déployée dans l’espace depuis la fin décembre 2024, la navette américaine X-37B, construite par Boeing au profit de l’US Space Force, s’engage dans des essais de vol dynamique, en parallèle de son test d’endurance de longue durée dans l’espace.

Voilà 292 jours que la très discrète navette expérimentale X-37B est en orbite autour de la Terre. Et depuis cette date, l’armée américaine ne s’est guère épanchée dessus, non sans raison : le Pentagone conduit aux côtés de Boeing des tests d’endurance de longue durée dans l’espace, et dont les détails sont placés sous le sceau du secret. Washington reste très discret quant à la finalité militaire de cette navette.

Mais au mois d’octobre 2024, la Space Force — qui est la branche militaire chargée des activités spatiales — est sortie de sa réserve pour mettre en avant une future manœuvre qu’elle écrit comme une grande première. Il s’agit précisément d’exécuter des « aérofreinages » qui vont permettre au vaisseau top secret de changer d’orbite.

Dans le cadre de ce vol baptisé OTV-7 (pour Orbital Test Vehicule n°7), l’US Space Force souhaite ramener l’engin sur une orbite plus basse. « C’est la première fois que l’US Space Force et le X-37B tentent d’effectuer cette manœuvre dynamique d’aérofreinage », souligne l’armée à l’occasion d’un communiqué.

L’armée ne précise pas dans quelles proportions le X-37B va descendre, ni quelle altitude l’engin va rejoindre ou laquelle il va quitter. On comprend néanmoins que le vaisseau va relativement décélérer — les caractéristiques du vol ne sont pas non plus indiquées — et démontrer à cette occasion une certaine faculté de manœuvre.

L’armée américaine signale que l’engin a jusqu’à présent suivi une orbite elliptique élevée qui consiste à alterner entre des phases d’éloignement et de proximité avec la Terre. Selon les observations qui ont pu être faites en début d’année, le X-37B culmine jusqu’à 38 838 km avant de redescendre à 323 km d’altitude.

La notion d’aérofreinage n’est pas nouvelle dans le domaine du spatial, et des projets civils s’en servent, y compris pour détruire des satellites. La manœuvre consiste à exploiter l’atmosphère pour ralentir, en misant sur la résistance de l’air. Cela permet « de changer d’orbite tout en dépensant un minimum de carburant », relève l’US Space Force.

Cet ajustement de trajectoire effectué, « le X-37B reprendra ses objectifs de test et d’expérimentation jusqu’à ce qu’ils soient atteints, après quoi le véhicule se désorbitera et effectuera un retour en toute sécurité », conclut le Pentagone. À ce stade, on ignore combien de temps encore la navette doit demeurer en orbite autour de la Terre.

Historiquement, chaque mission OTV a permis d’allonger un peu plus la durée de la navette dans l’espace. Le premier essai, organisé en 2010, a donné lieu à un séjour spatial de 224 jours. Le sixième a atteint 908 jours, soit pratiquement deux ans et demi. Si la navette conserve ce rythme, elle dépassera largement les mille jours en vol.

Au-delà des aspects purement militaires, la navette offre aussi l’occasion de tester des technologies et des matériaux dans diverses situations — et en particulier face au rayonnement cosmique. À ce sujet, l’agence spatiale américaine a pu fournir des graines qui ont embarqué dans le X-37B afin de constater les effets des radiations.

