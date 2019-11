Des astéroïdes passent régulièrement dans le voisinage de la Terre. Une simulation montre tous ceux qui sont passés à moins d'une distance lunaire de notre planète en 2019. Et il y en a beaucoup.

Des astéroïdes passent régulièrement dans le voisinage de la Terre. Même si le risque d’un impact est parfois évoqué, il est souvent à nuancer car beaucoup de ces objets passent à plusieurs millions de kilomètres de notre planète. D’autres passent effectivement plus près : en juillet, un astéroïde a « frôlé » la Terre à une distance de 70 000 kilomètres. C’est moins que la distance entre la Terre et la Lune, appelé distance lunaire, soit 384 400 kilomètres.

Mais ce cas est-il si isolé ? Depuis le début de l’année, plusieurs astéroïdes sont passés à moins d’une distance lunaire de notre planète. Ils sont au nombre de 80. Une simulation permet de voir leur trajectoire dans le système solaire : elle a été créée par l’astronome amateur Tony Dunn, professeur de physique au lycée Archbishop Riordan de San Francisco. « Qu’est-ce que ces 80 astéroïdes ont en commun ? Ils sont tous passés dans un rayon d’une distance lunaire de la Terre en 2019 », a-t-il tweeté le 19 novembre 2019.

Les passages d’astéroïdes dans le voisinage de la Terre sont fréquents

En zoomant à l’intérieur de la simulation, il est possible de voir le tracé de l’orbite de la Terre, en bleu. Les orbites des astéroïdes croisent celles de notre planète. Il est possible de faire apparaître le nom des objets célestes. La simulation ne permet pas d’en savoir davantage sur chacun des astéroïdes, mais il suffit de reporter leur nom sur le site du CNEOS (Center for Near Earth Objects Studies), qui dresse la liste des objets géocroiseurs. Ainsi, on peut voir que l’astéroïde 2019 VA est passé à proximité de la Terre le 2 novembre dernier, à environ 106 300 kilomètres de distance.

La simulation aide à se rendre compte que le passage d’astéroïdes à proximité de notre planète arrive relativement fréquemment. En 2029, un astéroïde nommé Apophis doit frôler la Terre, en passant à 30 000 kilomètres de distance. Heureusement, la probabilité d’une collision entre cet objet et notre planète est nulle. On peut choisir de voir le rapprochement des astéroïdes comme une opportunité unique d’étudier ces objets.

Les astéroïdes sont des éléments importants pour étudier l’histoire de notre système : ils se sont formés dans la nébuleuse qui a créé le système solaire. Grâce aux astéroïdes qui s’approchent de la Terre, on peut ainsi retracer plus précisément l’histoire primitive du système solaire.