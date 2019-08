Les températures élevées enregistrées au Groenland fin juillet et début août ont entraîné d'importantes fontes. La masse perdue le 1er août 2019 correspond à un taux moyen projeté pour 2070 dans un scénario pessimiste.

Le Groenland a perdu 11 milliards de tonnes de glace en un jour (jeudi 1er août) dans l’océan à cause de la vague de chaleur. La canicule, qui a traversé la France la dernière semaine de juillet, a atteint le pays et sa calotte glaciaire la semaine suivante. Le 1er août, le Groenland a perdu autant de masse qu’un taux quotidien moyen prévu pour 2070, a assuré un spécialiste dans The Hill le 4 août 2019.

« Les pertes massives subies par le Groenland au cours de la semaine passée étaient déjà proches des niveaux attendus d’ici 2070 sur la base des meilleurs modèles disponibles », écrit Thomas Mote, professeur dans le département de géographie de l’université de Géorgie et spécialiste du changement climatique en Arctique. Il cite un autre spécialiste du climat, Xavier Fettweis, membre du département de géographie de l’université de Liège.

The last MAR forecast suggests that the ablation rate (not melt extent) of 01-AUG (SMB ~ – 12.5GT/day) could be the highest in the Greenland history from 1950, breaking the previous July 2012 record ! Such daily SMB rate corresponds to what MAR projects for 2070 using SSP585. pic.twitter.com/PWSh5DuQPX

— Xavier Fettweis (@xavierfettweis) July 31, 2019