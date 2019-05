En attendant qu'un humain voie le Soleil se lever et se coucher sur Mars, la mission InSight fait vivre ces événements à distance. L'appareil a photographié l'apparition et la disparition de l'étoile au niveau de l'horizon martien.

Puisque la Nasa a l’intention d’envoyer un humain sur Mars dans à peine 14 ans, autant se préparer dès à présent à la vie qui pourrait nous attendre sur la planète rouge. À quoi ressemblera, par exemple, le lever et le coucher quotidiens du Soleil vu de l’astre ? L’Agence spatiale américaine a répondu à cette question le 1er mai 2019.

InSight, qui s’est posé sur Mars le 26 novembre 2018, a utilisé l’un de ses instruments pour immortaliser ces événements les 24 et 25 avril derniers. Cela correspond au 145e sol (le nom donné aux jours martiens) passé par l’appareil sur la planète.

Ce jour là, le soleil s’est levé à 5 heures et 30 minutes et s’est couché à 18 heures et 30 minutes (en temps local sur Mars). InSight l’a immortalisé avec sa caméra couleur IDC, qui équipe son bras robotique. Cette dernière avait permis aux ingénieurs de déployer des instruments scientifiques d’InSight, comme le sismomètre SEIS grâce auquel un séisme a été détecté.

Des rayons de Soleil bleutés

Vous pouvez regarder ces photographies dans deux versions différentes, dont une où les couleurs ont été corrigées. La version « brute » des clichés, comme celle du lever de Soleil visible ci-dessus, permet de voir davantage les détails de la photo. L’image aux couleurs corrigées est la plus proche de ce que nous verrions si nous étions sur Mars en train d’assister au spectacle. Le résultat est une image bleutée, comme le montre le cliché ci-dessous.

Le Soleil apparaît plus petit que sur Terre

Grâce à InSight, il est possible de confirmer ce à quoi on pouvait s’attendre : le Soleil apparaît beaucoup plus petit vu de Mars que depuis la Terre, puisque la planète rouge est bien plus éloignée de l’étoile que nous. La Terre se trouve à 149,6 millions de kilomètres du Soleil, tandis que Mars se trouve à 227,9 millions de kilomètres de lui. « Le Soleil n’apparaît que des deux tiers de la taille qu’il a lorsqu’il est vu de la Terre », explique la Nasa dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois qu’InSight capture des levers et couchers de Soleil. L’appareil s’est déjà entraîné à prendre ces moments particuliers en photo les 2 et 10 mars derniers. Avant lui, d’autres missions ont capturé de tels instants, comme le rover Opportunity qui avait envoyé une photo de son 5 000e lever de Soleil sur Mars.