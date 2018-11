Peu après son atterrissage sur Mars, la sonde InSight a capturé 2 clichés de la planète rouge. L'Agence spatiale américaine les a dévoilées le 26 novembre.

La sonde InSight a réussi son atterrissage sur Mars. Ses instruments scientifiques ont déjà permis de capturer 2 clichés de la planète rouge. Ils ont été dévoilés par l’Agence spatiale américaine le 26 novembre 2018. « Ma première photo sur Mars ! Mon couvre-lentille n’est pas encore enlevé, mais je devais vous montrer un premier aperçu de ma nouvelle maison », a annoncé la Nasa en personnifiant Insight dans un tweet publié le jour même.

My first picture on #Mars ! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates :https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018