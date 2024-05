Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX souhaite atteindre plusieurs objectifs lors du vol IFT-4, qui est attendu pour le mois de juin 2024. La fusée Starship doit revalider toutes les étapes précédentes.

On l’espérait pour le mois de mai. Finalement, le prochain vol d’essai du Starship devrait survenir courant juin. C’est en tout cas la fenêtre de tir qu’a donné Elon Musk sur X (ex-Twitter) le 11 mai 2024, en réponse à une question d’un internaute. D’après le fondateur de SpaceX, le vol IFT-4 aura lieu d’ici trois à cinq semaines (soit la première quinzaine de juin).

Principal objectif de ce nouvel Integrated Flight Test, selon Elon Musk : faire en sorte sur le vaisseau spatial — qui se nomme aussi Starship, comme la fusée — réussisse sa rentrée atmosphérique, après son passage dans l’espace. « Le but est que le Starship dépasse l’échauffement maximal ou au moins qu’il aille plus loin que la dernière fois », a-t-il dit.

Durant l’IFT-3, qui a eu lieu à la mi-mars, la mission s’était achevée lors de la rentrée atmosphérique, justement, avec la réception des derniers signaux de télémétrie, 49 minutes après le décollage. Dans son compte rendu, SpaceX a déclaré avoir pu recueillir des données utiles sur le contrôle du Starship et sur la température affectant son bouclier thermique.

Naturellement, il est attendu que SpaceX revalide l’ensemble des étapes qui lui permettent d’atteindre cette séquence critique. Celle-ci précède l’ultime phase du vol, qui consiste à faire amerrir l’engin dans l’océan. Au départ, il était question que cela survienne dans le Pacifique ; mais au vol IFT-3, c’est l’océan Indien qui a été visé.

Faire une simulation de retour contrôlé du booster

Durant l’Integrated Flight Test 4, il y a d’autres jalons que SpaceX devrait essayer de franchir. Concernant le booster principal Super Heavy, il est fait état d’une tentative d’amerrissage en douceur. Cela doit préparer SpaceX pour le jour où le retour sur Terre du Super Heavy se terminera entre les pinces de la tour de lancement.

Une réussite lors de l’IFT-4 pourrait ouvrir la voie à un essai en conditions réelles durant l’IFT-5, attendu pour plus tard en 2024 (le 8 mai, SpaceX a fait un test d’allumage statique du vaisseau spatial qui servira à cet essai). Ce sera un moment sensible, car un loupé pourrait causer des dégâts sur la zone d’atterrissage et la tour de lancement.

D’autres actions devraient par ailleurs survenir lors du vol IFT-4, à en croire l’administration de l’aviation civile aux États-Unis, interrogée en avril. Elles n’ont pas toutefois pas été détaillées par l’autorité de régulation. Ce que l’on sait, par contre, c’est que la FAA procédera à un examen environnemental pour les opérations de SpaceX en Floride.

La tentative de rallumage d’un moteur Raptor dans l’espace pourrait aussi être planifiée — elle n’a pas eu lieu lors de la mission IFT-3.

Le vol IFT-4 ne sera enfin pas le vol au cours duquel SpaceX opérera aussi une mission opérationnelle. Il a été question un temps que le Starship serve aussi à déployer en orbite des satellites Starlink, puisque le vaisseau atteint désormais l’espace. La patronne de SpaceX, Gwynne Shotwell, a toutefois évacué cette idée.

