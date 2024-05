Lecture Zen Résumer l'article

C’est une nuit rare en France : entre le vendredi 10 et le samedi 11 mai, des aurores boréales ont pu être observées aux quatre coins de l’hexagone. Ce phénomène est habituellement plus restreint aux pôles. Que s’est-il passé ?

Rarement les réseaux sociaux français ont été envahis d’aussi belles photos du ciel nocturne. On le doit à des aurores boréales. La nuit dernière, entre le vendredi 10 et le samedi 11 mai, il n’y avait nul besoin d’aller dans les pays scandinave pour observer ce phénomène majestueux.

Mais pourquoi ? Le Soleil est le responsable de ce spectacle.

De nombreux internautes ont partagé leurs plus beaux clichés du ciel. // Source : Capture d’écran Twitter

Tempête solaire et aurores boréales

Le Soleil projette constamment un flux de particules. Ce vent solaire, un gaz chaud contenant des électrons et des protons, nous parvient. Il est magnétiquement chargé : de fait, il est attiré par nos pôles magnétiques, Nord et Sud. Ces particules entrent alors en collision avec la haute atmosphère terrestre. C’est cette interaction qui provoque des flashs lumineux, qui nous apparaissent sous la forme des aurores boréales.

Habituellement, elles ne sont visibles qu’aux pôles. Mais cette nuit était particulière. Une tache solaire immense — 17 fois le diamètre de la Terre — provoque en ce moment de puissantes éjections de masse coronale : le flux de particules éjectées est plus intense qu’à l’accoutumée. C’est une tempête solaire.

Image créée par Jason Major, partagée sur X, pour montrer le rapport de proportion entre cette tâche solaire et notre planète. // Source : @JPMajor

Lorsqu’une tempête solaire est en direction de la Terre, on parle alors de tempête géomagnétique. Celle-ci est particulièrement extrême : initialement évaluée avec un niveau d’alerte G4, déjà haut, elle a été réévaluée en G5. C’est le niveau le plus élevé, et la première fois depuis 21 ans.

« Il s’agit d’un événement inhabituel et potentiellement historique », a indiqué Clinton Wallace le directeur du centre de météo spatiale affilié au NOAA (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique). La dernière fois qu’une tempête géomagnétique d’une telle force a eu lieu, c’était en 2003, à Halloween. Cela avait alors créé des perturbations sur divers appareils électromagnétiques et des coupures de courant. L’alerte G5 de 2024 pourrait à son tour causer des incidents similaires (mais temporaires) — sur les GPS, les technologies de communication, les installations électriques.

« Le Soleil suit un cycle d’activité de 10-13 ans, avec un pic d’activité tous les ~10-13 ans. Le prochain pic est prévu en 2025, on a donc de plus en plus d’éruptions », explique l’astronome Eric Lagadec sur le réseau social X.

La puissance de cette tempête solaire est la raison pour laquelle vous pouviez observer des aurores boréales en France — plus loin dans le sud que d’habitude. Plus le flux de particules reçu par notre planète est élevé, plus les aurores boréales s’étendent à d’autres latitudes que les pôles.

Des images des aurores boréales du 10/11 mai 2024

Les aurores boréales avaient des teintes particulièrement rosées et mauves, cette nuit. En voici quelques clichés sur les réseaus sociaux.

✨ Bref, j’ai vu mes premières aurores pic.twitter.com/qKDVe2Dj1J — Marie Treibert (@curiosiboite) May 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Le ciel alsacien a été le théâtre d’impressionnantes aurores boréales, hier aux alentours de 22h

Observables même à l'œil nu.

Schœnenbourg, Alsace 10.05.24 pic.twitter.com/oSWgguMD9S — Cédrιc (@CedricSchell) May 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Mais regardez moi ces aurores boréales de fou c’était trop mon rêve d’en voir, je suis trop heureuse la !!!!!!! (Région IDF) https://t.co/e5pONqHQA4 pic.twitter.com/W4gX4qEjyO — Sirius A 🇲🇦۞ (@SiriusA_L) May 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Si vous dormez pas regardez au nord c’est une dinguerie il y a des aurores boréales partout en France pic.twitter.com/rgnMdIBu06 — Gaspardo ☀️ (@gaspardooo) May 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

𝑨𝑼𝑹𝑶𝑹𝑬𝑺 𝑩𝑶𝑹𝑬𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑬𝑵 𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬 – Moulin de Moidrey – Nuit du 10 au 11 Mai 2024 #auroresboreales #aurores #aurore #montsaintmichel pic.twitter.com/L9oMtokmCT — Mathieu Rivrin – Photographies (@mathieurivrin) May 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

