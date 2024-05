Lecture Zen Résumer l'article

La nuit du 10 au 11 mai a émerveillé la France avec des aurores boréales aux teintes rosées, parfois vertes, en raison d’une tempête solaire exceptionnelle. Le spectacle va-t-il se reproduire le soir du samedi 11 mai ?

Le spectacle a ravi une bonne partie de la France dans la nuit du 10 au 11 mai 2024 : des aurores boréales étaient visibles sur une bonne partie de la France métropolitaine. La raison : une tempête géomagnétique d’une intensité jamais vue depuis 21 ans a touché la Terre. Si vous n’avez pas eu l’occasion de les voir ou de les prendre en photo, tout n’est pas encore perdu.

Les internautes ont partagé de nombreuses photos très belles du ciel nocturne. // Source : Images partagées sur X/Twitter : @SiriusA_L // @SeannFr

Peut-on encore voir des aurores boréales en France ? Comment ?

La tempête géomagnétique n’est pas terminée, les flux de particules touchent encore intensément notre planète. Comme le précise le NOAA (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique), les impacts sur la Terre seront marqués jusqu’au dimanche 12 mai. Le phénomène des aurores boréales touchant des latitudes plus basses que d’habitude s’étend donc encore un peu dans le temps. Mais, bien sûr, cela va s’affaiblir au fil des heures.

En clair, il sera encore possible d’en voir en France ce samedi 11 mai, au début de la nuit, dans les latitudes au nord du pays. Le phénomène sera cependant moins intense. Et il faudra veiller à remplir quelques conditions pour espérer en observer :

Regarder vers le Nord ;

Être à l’abri de la pollution lumineuse ;

Observer le ciel dès le début de la nuit ;

Croiser les doigts qu’il n’y ait pas de nuages : il faudra un ciel dégagé dans votre zone d’observation, or la météo sera moins clémente dans beaucoup de régions

Les effets peuvent parfois être plus ténus, et moins ressembler aux photos les plus spectaculaires dans lesquelles les aurores se dessinent parfaitement, tout en nous offrant tout de même quelques couleurs intéressantes dans le ciel.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !