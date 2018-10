L'accord de Paris a fixé pour objectif de limiter la hausse des températures. Mais selon 91 scientifiques, il n'est pas suffisamment ambitieux.

Contre le changement climatique, il va falloir agir, et vite. C’est du moins ce qu’ont expliqué des scientifiques membres du GIEC, un groupe d’experts intergouvernemental regroupant des pays membres de l’ONU, dans un rapport de 400 pages publié lundi 8 octobre.

Selon eux, nous aurions seulement une douzaine d’années devant nous pour limiter le réchauffement à un 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle. L’accord de Paris, signé fin 2015, prévoit de le maintenir à moins de 2°C. Mais certains pays, notamment ceux qui sont directement menacés par la montée des océans, militent pour changer ce chiffre et passer à 1,5. Un avis que partage le GIEC : d’après lui, si l’on venait à dépasser les 1,5°C, ne serait-ce que d’un demi-degré, les risques liés au changement climatique augmenteraient de manière considérables.

Ces risques sont d’abord des sécheresses, des inondations, ou encore de très fortes chaleurs. Mais il existe également des risques sociaux, comme la famine dans certaines régions du monde, ou de la pauvreté induite par une modification du climat.

Panmao Zhai, l’homme à la tête du groupe de 91 scientifiques venus de 40 pays différents, met en garde : « Nous voyons déjà les conséquences d’un réchauffement climatique de 1°C à travers des climats plus extrêmes, les niveaux des mers qui augmentent et la fonte des glaces en Arctique, par exemple. »

En 2100, le rapport indique que le niveau de la mer augmenterait de 10 centimètres de plus si le réchauffement est de 2°C au lieu de 1,5°C. La fonte des glaces serait fortement accélérée et les barrières de corail elles, seraient détruites à hauteur de 70 à 90 % avec 1,5°C de plus, et jusqu’à 99 % avec 2°C.

The @IPCC_CH report on #GlobalWarming of 1.5°C is one of the most important #climatechange reports ever published. Limiting temperature increase requires unprecedented changes in society, but will have huge benefits. Every half a degree of warming matters. https://t.co/a7GOzVFv50 pic.twitter.com/p0wX5vYrA5

