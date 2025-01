Lecture Zen Résumer l'article

Une étude japonaise fait un lien significatif entre la moindre présence de lésions dans la substance blanche du cerveau (et donc un risque moins important de démence) et la consommation régulière de thé vert. Ce lien n’apparaît pas pour le café.

Le thé vert est plein de bienfaits. Il n’est pas surprenant que la science se penche donc sur lui. Une étude japonaise publiée le 7 janvier 2025 fait un lien étonnant : le thé vert contribuerait à réduire les risques de démence au long-terme, en cas de consommation régulière.

L’étude en question est de grande ampleur : ce sont les données recueillies auprès de 8 766 participants âgés de 65 ans ou plus, pendant 2 ans, entre 2016 et 2018. Les données concernent aussi bien le thé vert que le café, afin de pouvoir comparer les deux boissons, très prisées.

Des avantages du thé vert

L’enquête reposait sur des examens cérébraux par IRM (imagerie par résonance magnétique), afin d’étudier les différentes régions cérébrales du cerveau, et en particulier la substance blanche. Le vieillissement induit inexorablement des lésions dans cette substance blanche ; mais en cas de démence, elles sont plus nombreuses, plus aiguës. Leur présence accrue dans la partie temporale, notamment, serait un marqueur important.

Le thé vert à la rescousse de la pression artérielle ? // Source : Pexels

Résultat : les chercheurs estiment avoir mis en évidence « une association significative entre des lésions moins importantes de la substance blanche cérébrale et une consommation plus élevée de thé vert », chez les adultes de plus de 65 ans sans démence. La réduction des risques semble par ailleurs proportionnelle au nombre de tasses bues chaque jour (dans la limite du raisonnable). Cette même association n’existe pas pour le café.

Les lésions dans la substance blanche sont moins présentes à mesure que la consommation de thé vert est présente et importante. // Source : Nature

Comment l’expliquer ? Ce n’est pas la première fois que ce type de liens est démontré. Le thé vert est associé à une réduction des risques de déclin cognitif dans d’autres études, comme une méta-analyse publiée en 2014.

Celle-ci montrait que la consommation régulière de thé, sur une période prolongée, abaissait significativement la tension artérielle. Le thé vert aurait d’ailleurs un effet anti-hypertenseur plus important que le thé noir. L’amélioration de la presse artérielle est donc l’une des explications possibles à la réduction des lésions de la substance blanche. Cela explique aussi la différence avec le café, qui contient bien entendu davantage de caféine, laquelle a un effet négatif sur la pression artérielle.

Les auteurs de l’étude de 2025 mentionnent quelques limites à leurs travaux. Par exemple, ils n’ont pas pu étudier la question du thé noir. La façon dont le thé était infusé n’a pas non plus été observée, « ce qui pouvait entraîner des variations dans la teneur en substances bioactives », nuancent les auteurs. Par ailleurs, l’étude se concentre exclusivement sur la population japonaise : les habitudes et la génétique sont autant d’éléments qui peuvent influer sur les résultats, qui ne doivent pas forcément être étendus partout dans le monde. Cependant, les forces de l’étude, telles que l’ampleur de ses données, permettent d’ajouter une nouvelle pierre à l’édifice des travaux dédiés aux avantages du thé vert.

