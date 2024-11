Lecture Zen Résumer l'article

Depuis ce 27 novembre 2024, un nouveau test antigénique combiné visant à dépister le virus de la grippe, de la bronchiolite et du covid est disponible librement en pharmacie. Bien que le fabricant français de ce produit mette en avant une grande fiabilité, la Haute Autorité de Santé était, lors d’une dernière étude en 2023, plus mesurée dans ses propos.

Petit rhume, fièvre, toux ? Alors que l’épidémie de bronchiolite, de grippe et de covid-19 s’annoncent ou sont déjà présentes dans nos régions, un nouveau test antigénique se targue de pouvoir dépister les 3 virus en même temps.

De quoi s’agit-il exactement ?

Il s’agit d’un nouvel auto-test antigénique combiné, nommé All-In Triplex. Sa particularité est de dépister à la fois le virus du covid-19, de la bronchiolite ainsi que celui de la grippe A et B, à partir d’un échantillon nasal.

Qui est le fabricant de ce test ?

Ce test combiné est fabriqué par une entreprise française nommée AAZ. Leur site internet met en avant le fait qu’ils sont impliqués dans la fabrication de plusieurs auto-tests de dépistage, dont celui du VIH.

Comment est-ce que le test fonctionne ?

Comme pour le covid-19, ce test est un test antigénique. « Dans les tests antigéniques, on va chercher les protéines de structure du virus, en surface », nous expliquait Michel Guyon, directeur de la distribution au sein de la branche diagnostique de l’entreprise pharmaceutique Roche, dans une interview en 2020.

Et comme son prédécesseur, le test est composé d’une tige avec un embout de prélèvement, ressemblant à une éponge, qu’il faudra enfoncer et tourner dans chaque narine. Le but est de récupérer un échantillon de sécrétion nasale à déposer après dans un petit récipient. Le résultat, qui apparaitra sous forme de petites bandelettes, est disponible dans les 15 minutes suivantes.

Illustration de l’auto-test, manuel d’utilisation. // Source : AAZ

Ce test est-il fiable ?

Le vendeur du test, l’entreprise française AAZ, met en avant une fiabilité quasiment totale avec une spécificité à 100 % (probabilité qu’un test soit négatif si le patient n’est pas malade) et une sensibilité aux environs de 90 % (c’est-à-dire la probabilité qu’un test soit positif si le patient est porteur de la maladie).

Cependant, la Haute Autorité de Santé, dans une évaluation datant de juin 2023, se montrait, pour le moment, moins enthousiaste concernant ces résultats. Le rapport mentionne que : « En dehors du SARS-CoV-2, les données actuellement disponibles concernent essentiellement les TROD simplex, grippe ou VRS. Ces données ne permettent pas de connaître, avec un niveau de certitude acceptable, les performances diagnostiques (en particulier les niveaux de sensibilité) des TROD évalués. »

Interrogée par le journal Le Parisien, l’agence AAZ affirme détenir de nouvelles données « partiellement rassurantes » en ce qui concerne le dépistage de la grippe. Elle assure, par ailleurs, qu’ « une enquête d’envergure nationale sera lancée durant l’hiver 2025-2026 ».

Où l’acheter et à quel prix ?

À partir de ce 27 novembre, le test sera disponible librement en pharmacie. L’entreprise française AAZ recommande aux pharmaciens un prix approximatif de 10 euros, mais le prix sera libre et dépendra donc de chaque pharmacie. Selon les informations du Parisien, ce test ne sera pas pris en charge par la Sécurité sociale.

