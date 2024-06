Lecture Zen Résumer l'article

Qu’est-ce que l’« arrêt lunaire majeur », qui se produit ce 21 juin 2024 alors que la dernière fois était en 2006 ? Pourquoi cela intéresse-t-il aussi les archéologues ? Où l’observer ?

C’est décidément l’époque des phénomènes célestes rares à observer. Après les aurores boréales, il s’agit cette fois-ci d’un « arrêt lunaire » (ou lunistice) à son paroxysme. Une première depuis… 2006, soit il y a 18 ans ! Mais de quoi parle-t-on exactement ?

Un « arrêt lunaire majeur » (major lunar standstill, en anglais) correspond au moment où la Lune se lève et se couche à ses points les plus extrêmes sur l’horizon, et qu’elle atteint son point le plus haut dans le ciel. C’est aussi à ce moment que la Lune reste le plus longtemps dans le ciel, justement parce qu’elle se lève et se couche à ses points les plus extrêmes sur la ligne de l’horizon.

Tout est lié aux inclinaisons des astres par rapport au plan écliptique du système solaire. En effet, l’arrêt lunaire majeur intervient lorsque les inclinaisons respectives de la Terre et de la Lune sont chacune à leur maximum. Si le dernier événement de ce type s’est produit il y a 18 ans, c’est normal : cela se produit tous les 18,6 ans. Le prochain sera en 2043.

Un arrêt lunaire majeur ne change rien à la nature de notre satellite naturel ce jour-là, si ce n’est qu’il s’installe plus haut que jamais dans le ciel et qu’il y reste plus longtemps. C’est un spectacle en soi pour les amateurs et amatrices de la voûte céleste. La Lune éclairera potentiellement davantage, aussi, du fait de son positionnement très élevé et de la durée de sa présence dans le ciel.

Ce sera en live depuis Stonehenge. // Source : English Heritage

Où observer l’arrêt lunaire majeur de 2024 ?

Aucun équipement particulier n’est requis pour observer ce phénomène d’arrêt lunaire majeur. De même, votre lieu d’observation importe peu. Seules conditions météorologiques auront un impact, car les nuages pourront cacher notre satellite naturel, aussi haut soit-il.

En revanche, il y a bien un endroit où le spectacle promet d’être particulièrement poétique, là où l’astronomie et l’archéologie se rejoignent : Stonehenge. « Un projet a été lancé pour étudier les liens moins connus qui pourraient exister entre le monument et la Lune lors d’un événement lunaire rare », rapporte le Guardian.

« Certains experts pensent que les personnes qui ont construit le monument étaient au courant de l’arrêt lunaire majeur et qu’elles ont peut-être enterré leurs morts dans une partie particulière du site en raison de sa relation avec le phénomène. » Et pour cause, comme le précise Clives Ruggles, professeur d’archéoastronomie : « Les station stones [pierres de position, situées à distance du monument central, ndlr] s’alignent sur les positions extrêmes de la lune, et les chercheurs ont débattu pendant des années pour savoir si c’était délibéré, et si oui, comment cela a été réalisé et quel aurait pu être son but ».

Et nous avons une bonne nouvelle : l’arrêt lunaire majeur sera filmé à Stonehenge. On le doit à l’English Heritage, via leur chaîne YouTube. Pour suivre ce live :

Quand ? Ce 21 juin 2024, à partir de 22h30 (heure française)

Ce 21 juin 2024, à partir de 22h30 (heure française) Où ? Sur la chaîne YouTube de l’English Heritage.

Des experts et expertes de la Royal Astronomical Society et de plusieurs universités britanniques interviendront pour commenter l’événement (en anglais). La chaîne diffuse régulièrement les événements astronomiques en les filmant depuis Stonehenge, comme ce fut le cas hier pour le solstice d’été.

