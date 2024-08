Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs d’Helldivers 2 proposent une mission très particulière. La récompense ne sera débloquée que si l’objectif n’est pas atteint.

Imaginez une mission où la récompense est débloquée uniquement si elle n’est pas achevée. C’est exactement ce que proposent les développeurs d’Helldivers 2 depuis le vendredi 2 août. Et pour cela, les joueurs et les joueuses devront rengainer leurs armes. Il faudra s’abstenir de dépasser un certain seuil d’ennemis tués. Original.

La description de l’ordre prioritaire, qui concerne l’ensemble de la communauté, stipule : « L’état-major a lancé une évaluation d’efficacité des stratagèmes de mines actuellement utilisés. Si l’objectif d’éliminations n’est pas atteint, la production de mines antichars sera ordonnée », lit-on.

La tâche est « simple » : éliminer 1,5 milliard d’ennemis, qu’importe la faction à laquelle ils appartiennent (automatons ou terminides). Si les joueuses et les joueurs d’Helldivers 2 dépassent ce chiffre, alors ils ne recevront pas les mines antichars promises depuis des mois. Au moment où nous écrivons ces lignes, la barre du milliard n’a pas encore été atteinte, et il reste moins de deux jours pour finir la mission.

La dernière mission d’Helldivers 2. // Source : Capture PS5

Arrêtez de tuer des ennemis dans Helldivers 2

1,5 milliard d’ennemis, cela peut paraître beaucoup. Mais il faut se souvenir d’un précédent ordre majeur, qui demandait d’annihiler 2 milliards de terminides, a été validé en quelques heures. À l’époque, la fréquentation d’Helldivers 2 était au plus haut. Aujourd’hui, l’audience moyenne se situe aux alentours des 25 000 passionnés selon Steamcharts (sans compter les propriétaires d’une PlayStation 5, donc).

Cet objectif absurde n’a rien de surprenant au regard du lore d’Helldivers 2, et de ce que veut accomplir le studio Arrowhead Game depuis le lancement. Il cherche à nourrir la narration du jeu en puisant dans les exploits des fans. Cela fait déjà trois fois que le stratagème des mines antichars passe sous leur nez, pour des raisons diverses et variées.

Dans le détail :

En avril, la communauté Helldivers 2 avait le choix entre débloquer les mines antichars MD-17 ou le lance-roquette RL-77 à explosion aérienne. Il lui fallait libérer une planète dédiée, et elle a choisi le lance-roquette RL-77 ;

En mai, un objectif consistait à éradiquer 2 milliards d’automatons avec, comme récompense, les mêmes mines antichars. Il n’a pas été rempli ;

En juin, les joueuses et les joueurs étaient cette fois confrontés à un choix moral, entre sauver des enfants ou libérer une usine de stockage d’explosifs. Là encore, ils ont tourné le dos aux mines antichars.

En somme, il est difficile de ne pas voir cet objectif absurde — qu’il ne faut pas atteindre, donc — comme un immense troll. Si les joueuses et les joueurs font front commun et ignorent encore la possibilité de débloquer les mines antichars, alors ce serait un signe de refus supplémentaire, doublé d’un running gag constamment alimenté.

Elles pourraient pourtant rendre une fière chandelle au sein du conflit global piloté par un seul homme. L’internaute Dean indiquait en juin : « Obtenir les mines antichars nous fera gagner la guerre. » Concrètement, des mines antichars n’exploseraient pas si un soldat marche dessus — contrairement aux mines classiques — et aideraient alors à se débarrasser des ennemis plus gros et coriaces. Comme ceux de la mise à jour la plus copieuse depuis le lancement.

