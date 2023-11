À plusieurs reprises, des aurores boréales sont survenues en France en 2023. Pourquoi ce phénomène lumineux se produit-il plus souvent ces derniers temps ? Cela va-t-il encore s’intensifier ?

Il faut généralement voyager pour espérer voir des aurores boréales de ses propres yeux. Mais, elles peuvent aussi venir jusqu’à nous. La France a eu la chance d’admirer des aurores boréales, qui ont abondamment été prises en photo, dans la soirée du dimanche 5 novembre 2023.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit cette année. Des aurores boréales ont été admirées dans le nord de la France dès février. Puis, d’autres aurores se sont produites en France en avril, un peu partout dans le pays. Le phénomène des aurores boréales semble donc devenir plus fréquent dans l’hexagone, mais comment l’expliquer ?

Les aurores sont-elles plus fréquentes à cause du changement climatique ?

Balayons d’abord une hypothèse parfois entendue : non, la fréquence accrue des aurores boréales et la variation de leur intensité n’est pas liée au changement climatique. Même s’il est indéniable que le phénomène de réchauffement planétaire s’emballe et provoque des effets de plus en plus extrêmes et visibles, les aurores boréales n’en sont pas affectées. Les couches atmosphériques concernées par les aurores sont plus hautes que celles affectées par le changement climatique.

Aurores boréales. // Source : Canva

Une aurore boréale, ça vient d’où ?

Pour comprendre pourquoi les aurores boréales sont plus fréquentes en France dernièrement, il faut expliquer comment elles surviennent. On parle d’aurores polaires, qui se produisent soit dans l’hémisphère nord (aurores boréales) ou dans l’hémisphère sud (aurores australes). Le phénomène a lieu près des pôles magnétiques terrestres. Il implique le vent solaire, qui est un flux de particules émis en permanence par le Soleil. Lorsqu’une portion de ces particules atteint la Terre, elles tournent autour d’elle et sont guidées vers les pôles magnétiques, se regroupant alors dans ce qu’on appelle des ovales auroraux.

C’est là que les particules entrent en collision avec les gaz qui se trouvent dans la haute atmosphère terrestre. Les chocs engendrent de petits éclats lumineux, qui sont à l’origine des couleurs tellement variées des aurores boréales. Plus le Soleil est actif, plus les aurores sont belles sur Terre, et plus l’ovale peut s’étendre vers le sud (ou vers le nord si l’on se trouve dans l’hémisphère sud).

Les aurores sont plus fréquentes en France, car l’activité solaire augmente

On détermine l’activité du Soleil grâce aux taches solaires, dont le nombre varie.

Or, il se trouve que l’activité solaire est en pleine augmentation. Depuis 2020, le 25e cycle d’activité du Soleil est en cours. Chaque cycle dure 11 ans et commence par un minimum d’activité solaire, puis connaît un maximum. Actuellement, l’activité solaire est en train d’augmenter, et cela continuera jusqu’en 2025.

Voilà pourquoi les aurores boréales sont plus fréquentes en France. On peut raisonnablement s’attendre à voir encore de belles aurores boréales jusqu’au-dessus de notre pays prochainement. Cela dit, la difficulté reste de les anticiper, ce qui s’avère assez complexe. Pour s’aider, il est possible de consulter (en anglais) les cartes de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) qui fournissent des prévisions de l’emplacement et de l’intensité d’aurores à venir.

En plus de surveiller les prévisions, il faut un contexte propice à l’observation des aurores : un lieu sans pollution lumineuse, sans nuages, précipitations ou pleine Lune. Sans parler de l’importance de bien se couvrir, car il faut veiller bien après le coucher du Soleil, lorsqu’il fait généralement froid. Voir des aurores polaires de ses propres yeux reste donc un défi, qui demande un peu de chance, de préparation et beaucoup de réactivité.

