De superbes aurores boréales se sont produites en France, cette fin février 2023. Le phénomène lumineux a été pris en photo à plusieurs reprises.

Les aurores boréales se méritent : on n’a souvent la satisfaction de n’en voir qu’au terme d’un long voyage pour s’approcher davantage des pôles. Mais, plus rarement, les aurores polaires viennent jusqu’à nous, même en France. C’est ce qui s’est passé le soir du dimanche 26 et du lundi 27 février 2023.

Une éruption solaire particulièrement puissante est à l’origine de ces aurores particulièrement visibles dans le nord de la France. Si vous dormiez, ou que vous n’habitez pas à cet endroit, il reste possible d’en profiter grâce à de belles images. Des passionnés de météorologie se sont bousculés pour prendre en photos ces aurores, observables dans toute leur splendeur depuis le Pas-de-Calais.

Comment surviennent les aurores boréales ?

Les aurores polaires sont un spectacle magique, mais l’explication du phénomène est bien scientifique. Elles sont le résultat d’une interaction entre le vent solaire et magnétosphère (sorte de bulle protectrice) de la Terre. Lorsque les aurores ont lieu à haute latitude nord, elles sont boréales (comme ici) ; à haute latitude sud, elles sont australes. La luminosité des aurores peut même dépasser l’éclat de la Lune. Ce phénomène lumineux peut apparaître verdâtre, pourpre, violet ou bleuté.

Le Nord-Pas-de-Calais a eu droit à de sublimes lueurs pourpres et rosées, qui ont enthousiasmé les observateurs.

Aurores boréales dans le Nord-Pas-de-Calais, latitude 50°N, hier soir vers 22h 🤯 #auroreboreale pic.twitter.com/L4kWvlxeY0 — Louis Leroux | Astrophotographe 💫 (@KriekCherry) February 28, 2023

Depuis la Bretagne également, les aurores étaient observables, bien que beaucoup plus timides.

L'image, prise avec mon vieux reflex Sony Alpha 200, est très bruitée, mais pas de doute : j'ai réussi à capturer l'aurore rouge depuis la Bretagne ! #aurore @cieletespace pic.twitter.com/SDjOn0uS4d — Thomas Appéré (@thomas_appere) February 27, 2023

Les habitants du Loiret ont aussi pu en profiter. Les images suivantes ont même été obtenues avec un smartphone Pixel, précise la photographe.

Aurore boréale visible à Beaugency (45) le 27/02/23 à 22h00. pic.twitter.com/DT4ymNnPRu — Aline Héau (@__alineo) February 27, 2023

Une subtile lumière rose était par ailleurs visible depuis Saint-Mars du désert, en Loire-Atlantique.

Les lueurs de ces aurores étaient observables plus au sud de la France, jusqu’à Mauléon, en Nouvelle-Aquitaine.

Aurore boréale prise ce soir depuis Mauléon [79] Oui on peut photographier et voir des Aurores boréales dans l'Ouest de la France !! #auroreborealefrance #mauleon #Cholet pic.twitter.com/kcOPSwsMog — Maxb (@MaxXB79) February 26, 2023

Si vous voulez admirer davantage de photos, vous pouvez directement consulter le site de l’association française Info Climat, constituée de passionnés de météorologie. D’autres photos du phénomène en France (protégées par le droit d’auteur, c’est pourquoi on ne les intègre pas ici) y sont diffusées.

