La Nasa achève l’assemblage de l’étage principal de sa super-fusée, le Space Launch System (SLS). Elle doit voler en novembre 2024, afin de transporter un équipage autour de la Lune.

Le temps file. Le 16 novembre 2022, la mission Artémis I s’arrachait avec succès de l’attraction terrestre, pour une odyssée de 25 jours autour de la Lune. À l’issue de ce voyage, la capsule Orion était rentrée sur Terre, avec un amerrissage dans l’océan Atlantique. C’était alors une aventure sans personne à bord. Aujourd’hui, toutes les pensées de la Nasa sont tournées sur Artémis II.

Or, cette prochaine étape — qui consiste à reproduire le vol d’Artémis I, mais avec cette fois un équipage embarqué — va finalement arriver assez vite. En effet, l’agence spatiale américaine table sur un décollage du Space Launch System (SLS), le nom de sa fusée, au mois de novembre 2024. Sauf coup de théâtre, on est donc à un peu plus d’un an du jour J.

Les quatre moteurs RS-25. // Source : NASA/Eric Bordelon

L’agence, justement, communique abondamment sur Artémis II, pour donner des nouvelles de l’état d’avancement du chantier. Fin septembre, une phase importante dans la conception du nouveau lanceur a été franchie, avec l’assemblage des quatre moteurs à l’intérieur de l’étage principal de la fusée lunaire. Le chantier s’est étalé tout au long du mois.

Selon la Nasa, il reste maintenant aux deux partenaires privés de la Nasa, Boeing et Aerojet Rocketdyne, « à fixer complètement les moteurs sur l’étage et à intégrer les systèmes de propulsion et l’électronique dans la structure ». Ce sont des moteurs très éprouvés. Le modèle en question, RS-25, a été mis en question dès 1981 avec le programme des navettes spatiales américaines.

De fait, les moteurs RS-25 sont des moteurs qui ont déjà passé le baptême du feu du transport d’astronautes. Ce sont des exemplaires similaires qui vont donc être mobilisés pour le vol habité d’Artémis II — en effet, ils sont à usage unique : il faut en fabriquer de nouveaux à chaque fois. Selon la Nasa, sollicitée par Ars Technica, l’étage central du SLS sera finalisé en décembre.

Préparation de la fusée, de la capsule, de l’équipage, du pas de tir

En marge de la mise en place de la fusée lunaire, d’autres segments sont aussi en préparation active. La capsule Orion, qui sera le lieu de vie des astronautes durant ce périple spatial, a reçu au début de l’été son bouclier thermique (qui lui sera très pratiques lors de sa rentrée atmosphérique, durant le vol de retour) et a passé des tests acoustiques courant août.

C’est aussi au cours de l’été que des tests de roulage ont eu lieu, en procédant au déplacement de la plateforme de transport qui accueillera le SLS le jour venu. C’est cette structure qui amène à la fusée et à la capsule l’énergie, le carburant, le liquide de refroidissement et les communications en amont du décollage. C’est le cordon ombilical du lanceur avec les équipements au sol.

Quant à l’équipage, dévoilé en avril dernier, il poursuit son entraînement. Trois des quatre membres d’Artémis II sont déjà expérimentés, grâce aux missions de la Nasa au sein de la Station spatiale internationale, ce qui leur permet de se focaliser sur un enseignement beaucoup plus spécifique — ils n’ont désormais plus qu’un an pour être fin prêt.

Christina Koch, l’une des quatre membres d’Artémis II. // Source : NASA/Frank Michaux

En septembre, une étape importante a été franchie avec la démonstration des procédures auxquelles l’équipage sera soumis le jour du lancement. Il s’agit de la première des sept étapes concernant la préparation des systèmes au sol. Celles-ci nécessiteront quelques mois pour être complétées intégralement. Cela inclut des opérations de remplissage et des procédures de sécurité.

La Nasa profite par ailleurs de la mission Artémis I, qui s’est très bien déroulée et qui lui a permis de récupérer de précieuses données en conditions réelles. Après Artémis II, qui doit durer dix jours, l’agence spatiale a de nombreuses autres vols sur son planning, y compris bien au-delà de 2030. C’est le programme clé de la Nasa en ce moment : faire revenir les humains sur la Lune.