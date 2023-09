L’Inde a mis en sommeil la mission Chandrayaan-3 sur la Lune. L’atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ne peuvent plus fonctionner dans la nuit lunaire. Mais peut-on espérer leur réveil quand le jour reviendra ?

Peu après un ultime bond sur la Lune, Chandrayaan-3 s’est endormie. L’ISRO, l’agence spatiale indienne, a confirmé le 4 septembre 2023 que son matériel lunaire a été mis en veille. À l’issue d’une mission d’à peine 2 semaines, Chandrayaan-3 entre comme prévu dans la nuit lunaire. Il lui devient impossible de continuer à fonctionner, qu’il s’agisse de l’atterrisseur Vikram ou du rover Pragyan, puisque l’alimentation de la mission indienne est solaire.

L’ISRO détaille la situation sur son compte X (Twitter). « Les charges utiles [ndlr : les instruments] sont désormais désactivées. Les récepteurs de l’atterrisseur restent allumés. Vikram s’endormira à côté de Pragyan une fois que l’énergie solaire sera épuisée et que la batterie sera vidée. En espérant leur réveil, vers le 22 septembre 2023. » Le rover Pragyan avait été arrêté un peu plus tôt que l’atterrisseur Vikram, dès le 2 septembre. L’ISRO l’avait stationné et mis en mode veille. « La batterie est complètement déchargée. Le panneau solaire est orienté pour recevoir la lumière au prochain lever de Soleil prévu le 22 septembre 2023. »

Vikram sur la Lune. // Source : ISRO/Thomas Appéré

Chandrayaan-3 peut-elle sortir indemne de sa froide nuit sur la Lune ?

L’agence spatiale indienne semble donc porter beaucoup d’espoir dans la date du vendredi 22 septembre 2023, lorsque le Soleil se relèvera sur le site d’atterrissage de Chandrayaan-3 à proximité du pôle Sud de la Lune. Toutefois, il est légitime de se demander si la mission peut vraiment sortir indemne de cette hibernation. Il faut peu espérer, même si une surprise n’est jamais à exclure. Malheureusement, Chandrayaan-3 n’est absolument pas équipé pour supporter les conditions extrêmes de la nuit lunaire. Y survivre parait donc peu probable.

Comme le rappelle Andrew Jones, journaliste spécialisé dans l’actualité spatiale, notamment chinoise, il n’y a « pas d’unité de chauffage à radioisotope comme les rovers Yutu [ndlr : de la Chine], les batteries seront donc exposées à des températures avoisinant les -130° C pendant quelques semaines ». Si Chandrayaan-3 fonctionne encore après un tel calvaire lunaire, ce serait assez inattendu. La mission n’a en tout cas pas été conçue pour cela par l’ISRO.

Certes, des missions spatiales ont largement pu surprendre par le passé, en continuant à fonctionner bien plus longtemps qu’espéré. Un exemple frappant est le petit hélicoptère Ingenuity, envoyé sur Mars par la Nasa en 2021. Alors qu’il n’était censé s’envoler qu’une poignée de fois, il est toujours opérationnel et est même devenu un véritable éclaireur pour le rover Perseverance.

L’Inde a déjà réussi sa mission lunaire

Néanmoins, il faut rester prudent concernant un éventuel réveil de Chandrayaan-3. Et, surtout, se rappeler que la mission de l’Inde sur la Lune est déjà une réussite. Chandrayaan-3 restera gravée dans l’histoire de l’exploration spatiale comme la mission ayant permis à l’Inde de devenir le 4e pays à se poser sur la Lune. Si l’atterrisseur ou le rover ne se réveillent pas le 22 septembre, cela ne signifiera absolument pas que Chandrayaan-3 est un échec. Cela confirmera juste que la mission est finie.

