La sonde indienne Chandrayaan-3 a réussi à alunir, marquant l’histoire de la conquête spatiale. On a beaucoup vanté l’intérêt de la zone dans laquelle elle se situe, mais il ne s’agit pas vraiment du pôle Sud de la Lune, comme on a tendance à le lire.

C’est un événement historique qu’il ne faut pas minimiser : la sonde indienne Chandrayaan-3 a réussi à se poser sur la Lune, le 23 août 2023. Quelques jours plus tôt, la Russie avait échoué à réaliser la même mission. Où s’est-elle vraiment posée, néanmoins ? La réponse est légèrement plus contrastée que ce que certains médias ont pu partager depuis quelques jours.

Il est vrai que Chandrayaan-3 s’est posée au sud de la Lune, un endroit qui n’a pas encore été beaucoup exploré. Néanmoins, parler du « pôle Sud », comme Google l’a fait dans son Doodle du jour, par exemple, est un raccourci. Erwin Dehouck (Le Planétolog sur X), enseignant-chercheur à l’université Lyon-1 a ainsi fait remarquer qu’on « se trouve bien dans la ‘région polaire sud’ de la Lune, mais pas vraiment ‘au pôle Sud‘.»

Chandrayaan-3 est bien au sud de la Lune, mais pas vraiment au Pôle Sud

Il a ensuite partagé une illustration qui montre l’emplacement de la mission et là où le rover Pragyan commence désormais son petit trajet de 15 jours. On voit qu’il est encore loin de la zone la plus au sud de la Lune. « Cela signifie que Vikram et son petit rover Pragyan sont assez éloignés des zones d’obscurité éternelle (en orange) (…) Ces zones sont d’un grand intérêt, car elles renferment peut-être de la glace d’eau près de la surface », indique-t-il.

L’emplacement sur la zone sud de la Lune où Chandrayaan-3 s’est posée, annotée par Erwin Dehouck // Source : X/leplanetolog

Un autre internaute passionné d’espace a tenté de montrer, à l’échelle de la terre, à quoi correspondrait la position de Chandrayaan-3 sur la Lune. On voit que si la sonde s’était posée sur la Terre, elle serait plutôt au nord de la Norvège qu’au pôle Nord, par exemple.

Space is hard

Le pôle Sud de la Lune regorge de secrets. De l’eau gelée logée dans les cratères qui s’y situent s’échapperait peu à peu. Cette eau pourrait contenir des preuves précieuses pour mieux comprendre l’origine des volcans lunaires et même l’origine des océans.

Il est plus dur de se poser au pôle Sud à cause des nombreux cratères qui s’y trouvent. C’est ainsi que la sonde russe, qui visait la même région, s’est crashée quelques jours plus tôt sur la Lune. L’Inde a visé un endroit relativement peu pentu, pour espérer que l’alunissage se passe en douceur.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !