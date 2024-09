Pouvoir rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt que vous, partout : voilà ce que vous permet l’application happn avec sa nouvelle fonctionnalité Crushpoints For All.

Le dimanche matin, vous êtes plutôt footing dans le parc du coin. Votre date, lui (ou elle), c’est plutôt retour à la maison après une soirée en club. Des approches diamétralement opposées qui laissent présager un premier rendez-vous… compliqué.

Pour vous permettre, à l’avenir, d’éviter ces mésaventures, l’application de rencontres happn s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : Crushpoints For All. Elle vous aide à rencontrer des personnes qui fréquentent les mêmes lieux que vous, peu importe la ville où vous vivez, et qui partagent sans doute certaines de vos passions.

Un partenariat avec le spécialiste Foursquare

Qui mieux que Foursquare pour recenser tous vos lieux préférés ? Depuis 2009, l’application a comme principale mission de recenser tous les lieux capables de recevoir du public : bars, restaurants, musées, magasins, parcs, salles de sport… Avec plus de 20 millions de lieux, la base de données est immense.

Grâce à ce partenariat avec Foursquare, happn vous permet désormais de profiter de toutes ces données depuis son application. Une avancée significative sur le marché des apps des rencontres puisque que vous pouvez renseigner tous vos spots préférés directement dans votre profil.

Lancée en 2023 dans quelques villes seulement, la fonctionnalité Crushpoints For All est à présent disponible dans toute la France, et pas uniquement dans les grandes villes. De quoi considérablement augmenter les capacités de géolocalisation d’happn pour tous ses utilisateurs.

Crushpoints For All au cœur d’happn

La fonctionnalité Crushpoints For All est maintenant inhérente au fonctionnement d’happn. L’objectif de l’application est clair : vous faire rencontrer des personnes qui aiment les mêmes endroits que vous, qui vous ressemblent, voire que vous avez certainement déjà croisé. Vos futures rencontres n’en seront que plus simples et qualitatives.

Les spots happn // Source : happn

Pour cela, chaque profil peut à présent sélectionner ses lieux préférés et les afficher aux autres utilisateurs. Avant même d’entamer la discussion, chacun peut ainsi s’assurer d’avoir au moins un atome crochu avec un autre profil.

Mieux, happn vous permet même de parcourir les différents lieux d’une ville et de consulter le profil des personnes qui les ont choisis comme « Crushpoints ». De quoi enfin initier la conversation avec cette personne que vous croisez régulièrement à la salle d’escalade, mais que vous n’avez jamais osé aborder.

happn : l’application qui mise d’abord sur le réel

La nouvelle fonctionnalité Crushpoints For All n’est finalement que la continuité logique du fonctionnement d’happn. Depuis son lancement en 2014, l’application française met un point d’honneur à se faire rencontrer des personnes qui se sont déjà peut-être croisées dans la rue.

Source : Happn

Pour cela, happn fait appel à géolocalisation de votre smartphone. Si la localisation exacte n’est jamais partagée, l’application vous propose toutefois de consulter des profils de personnes qui ont croisé votre chemin. Une bonne idée quand on sait que vivre dans le même quartier, c’est potentiellement partager les mêmes habitudes de vie et les mêmes goûts en matière de sortie.

La fonctionnalité Crushpoints For All est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de l’application happn, disponible aussi bien sur les smartphones iOS que Android.

happn Télécharger gratuitement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+