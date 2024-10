Fortuneo donne à ses nouveaux clients un coup de pouce bienvenu et offre 160 euros pour une première ouverture de compte de dépôt avec une carte Gold CB Mastercard(1) et la première ouverture d’un Livret+. Voici comment procéder pour les obtenir.

Entre la rentrée des classes, les impôts puis Noël, il est difficile de contenir ses dépenses en fin d’année. Heureusement, il existe des moyens de réduire quelques factures et souscrire à une banque en ligne peut vous y aider.

Désignée « Banque la moins chère » de 2023 par MoneyVox puis « Meilleure banque de 2024 » par Pricebank, Fortuneo est saluée à la fois pour ses tarifs contenus, sa qualité de services et ses belles primes de bienvenue. Sa nouvelle offre, valable jusqu’au 18 octobre 2024, ne déroge pas à la règle.

La banque en ligne offre jusqu’à 150 euros(1) pour toute première ouverture de compte de dépôt avec une carte éligible à l’offre (la prime varie selon la carte souscrite), suivie de 5 paiements réalisés au moyen de cette carte. Ce montant est porté jusqu’à 160 euros avec une première ouverture concomitante de Livret+. Découvrez pas-à-pas les étapes à suivre pour bénéficier de ce bonus avec le code promo FTN1024.

Fosfo Mastercard ou Gold CB Mastercard : quelles différences ?

L’une des principales forces de Fortuneo réside dans la gratuité (sous conditions) de ses cartes bancaires, même les plus premium comme la Gold CB Mastercard(2). Les paiements et retraits réalisés en France et à l’étranger sont aussi dépourvus de frais(3). Mais pour souscrire à l’une de ces cartes et conserver leur gratuité (sous conditions), quelques prérequis s’imposent.

La carte Gold Mastercard offre des garanties et assurances élargies par rapport à la Fosfo Mastercard. // Source : Fortuneo.

Déjà, toutes les cartes bancaires proposées par Fortuneo ne sont pas ouvertes à tous. Il convient de respecter des conditions d’éligibilité qui sont spécifiques à chaque carte. Seule la Fosfo Mastercard(4) est accessible sans conditions de revenus ou d’épargne. Pour prétendre à une Gold CB Mastercard, il faut justifier d’au moins 1 800 euros de revenus nets mensuels. Ensuite, pour conserver leur gratuité, leur titulaire doit réaliser au moins un paiement par mois avec celles-ci. Une condition facile à remplir.

Vous pensez être éligible à ces deux cartes bancaires, mais votre cœur balance ? Comparée à la Fosfo Mastercard, la Gold CB Mastercard offre quelques avantages supplémentaires. Parmi ceux-ci, on retrouve l’option débit différé passé six mois d’ancienneté(2), des plafonds de retraits et de paiements élargis, et surtout des garanties d’assistance et d’assurance renforcées(5) pour ses achats, ses voyages et ses loisirs.

En savoir plus sur les cartes bancaires proposées par Fortuneo FTN1024

Quelle prime pour quelle carte ?

Les primes de bienvenue associées à ces deux cartes ne sont pas non plus identiques. Elles sont fixées à 70 euros pour la Fosfo Mastercard et à 150 euros pour la Gold CB Mastercard. Voici comment obtenir l’une ou l’autre de ces primes :

il doit s’agir d’une première demande d’ouverture de compte de dépôt individuel ou joint chez Fortuneo ;

cette dernière doit être déposée avec une demande de souscription à une Fosfo Mastercard ou une Gold CB Mastercard au plus tard le 18 octobre 2024 ;

la demande d’ouverture de compte doit être transmise à Fortuneo avec l’ensemble des pièces justificatives au plus tard le 1er novembre 2024 ;

le code promo FTN1024 doit figurer sur cette demande ;

doit figurer sur cette demande ; le titulaire doit réaliser au moins cinq paiements dans les 90 jours suivant la souscription effective de la carte.

Une fois ces quelques conditions réunies, le montant de la prime sera versé automatiquement sur votre compte Fortuneo.

Un Livret+ pour épargner en toute sécurité et augmenter sa prime de bienvenue

Pour mettre de l’argent de côté sans prendre de risque en capital, les livrets bancaires sont les plus adaptés. Mais comment faire une fois que le Livret A et le LDDS sont pleins ? Fortuneo propose une solution complémentaire : le Livret+.

Aussi souple à l’usage que les livrets réglementés, il profite en ce moment et jusqu’au 18 octobre 2024 d’un taux d’intérêt bonifié de 4 % annuel brut pendant 4 mois (6). Cette offre s’applique à toute première demande d’ouverture de Livret+ transmise à Fortuneo d’ici au 18 octobre 2024, et à un montant de versement maximal de 100 000 euros.

Ceux qui le souhaitent peuvent toutefois placer davantage, le plafond du Livret+ étant fixé à 10 millions d’euros. À l’issue de la période de bonification et au-delà de 100 000 euros, les fonds sont rémunérés au taux d’intérêt fixé par Fortuneo, soit à 2 % selon les conditions actuelles(7).

L’application Fortuneo permet à la fois de gérer ses comptes et son Livret+. // Source : image générée par IA via Midjourney

En complément, cette première ouverture de Livret+ vous permet d’obtenir une prime de 10 euros (sous réserve de déposer la demande complète au plus tard le 18 octobre 2024 et d’ouvrir simultanément un compte de dépôt individuel ou joint avec une carte Fosfo Mastercard ou Gold CB Mastercard).

Une fois le Livret+ ouvert, il est très simple de le piloter. L’application Fortuneo disponible sur Android et iOS vous délivre son solde, l’historique des dernières opérations et vous permet en quelques clics de l’alimenter ou de retirer vos avoirs. Un point est toutefois à noter avant de souscrire : le Livret+ est assujetti aux prélèvements fiscaux et sociaux.

(1) Mentions légales de l’opération et de Fortuneo. Offre non cumulable avec les autres offres de Fortuneo, hormis la mobilité bancaire.

(2) La délivrance de la carte Gold CB Mastercard est soumise à l’acceptation de la demande par Fortuneo, sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. Gratuité sous réserve d’effectuer une opération de paiement par mois. À défaut, une tarification de 9 € par mois sera appliquée (voir Tarifs en vigueur au 01/10/2024). Délai de rétractation de 14 jours.

(3) Hors frais de conversion monétaire et frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur.

(4) La délivrance de cartes Fosfo Mastercard est soumise à acception préalable de Fortuneo et sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. Gratuité sous réserve d’effectuer un paiement par mois avec. À défaut, une tarification de 3 € par mois est appliquée (voir Tarifs en vigueur au 01/10/2024).

(5) Découvrir les assistances et garanties proposées avec la carte Gold CB Mastercard

(6) Taux d’intérêt bonifié pendant 4 mois de 2 à 4 %. Passé le délai de 4 mois, ce taux d’intérêt revient au taux de base. Ce dernier est librement déterminé par Fortuneo et actuellement fixé à 2 %. Il est susceptible d’évoluer.

(7) Taux d’intérêt annuel de base brut du Livret + de 2 % en vigueur à ce jour. Taux fixé par Fortuneo et susceptible de modification selon Conditions Générales. Les intérêts sont soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux. Taux d’intérêt de base de 2 % susceptible d’évoluer à l’avenir.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+