Le retour de l’été est un merveilleux prétexte pour admirer le ciel. Quoi de plus agréable, après une chaude journée, que de se prélasser en regardant les étoiles et planètes ? Voici le programme pour juillet 2023.

Le mois de juin 2023 s’est achevé avec un beau spectacle céleste, celui de la pluie d’étoiles filantes des Bootides. Il est temps de se projeter dans le mois de juillet et de découvrir les phénomènes célestes observables à l’œil nu, sans télescope ni lunette astronomique.

Voilà tous les rendez-vous avec le ciel à ne pas rater en juillet 2023.

Les phases de la Lune

Les belles soirées d’été sont un moment idéal pour observer plus longuement la Lune que d’habitude. Elle n’émet pas sa propre lumière, mais reflète celle venant du Soleil. Depuis la Terre, on peut voir des phases qui correspondent au passage des jours et des nuits sur la Lune.

Le lundi 3 juillet , c’est la pleine Lune. Cela veut dire qu’elle est à l’opposition.

, c’est la pleine Lune. Cela veut dire qu’elle est à l’opposition. Le lundi 10 juillet , c’est le dernier quartier de Lune. On dit aussi que la Lune est en quadrature Ouest.

, c’est le dernier quartier de Lune. On dit aussi que la Lune est en quadrature Ouest. Le lundi 17 juillet correspond à la nouvelle Lune. À ce moment-là, la Lune est en conjonction avec le Soleil. On ne peut pas la voir.

correspond à la nouvelle Lune. À ce moment-là, la Lune est en conjonction avec le Soleil. On ne peut pas la voir. Puis, le mercredi 26 juillet, la Lune est en quadrature Est. Plus simplement, c’est le premier quartier de Lune.

Lune en quartier. // Source : Canva

Les planètes visibles à l’œil nu

Tous les petits points brillants que vous voyez dans le ciel ne sont pas forcément des étoiles (déjà mortes). Il y a aussi des planètes du système solaire, observables sans instrument. Voici quand les repérer dans le ciel en juillet 2023, avec le nom de la constellation dans laquelle elles se trouvent pour se repérer plus facilement.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 9 invisible 22h – 23h10

Lion 22h – 23h20

Lion 3h – 5h50

Bélier 1h – 5h50

Verseau Du 10 au 16 invisible 22h – 22h40

Lion 22h – 23h

Lion 2h30 – 6h

Bélier 0h30 – 6h

Verseau Du 17 au 23 21h50 – 22h

Cancer 21h50 – 22h10

Lion 21h50 – 22h50

Lion 2h10 – 6h

Bélier 0h – 6h

Verseau Du 24 au 31 21h40 – 22h

Lion invisible 21h40 – 22h30

Lion 1h40 – 6h10

Bélier 23h30 – 6h10

Verseau

Les autres phénomènes astronomiques

Enfin, voilà les autres phénomènes à ne surtout pas manquer dans le ciel en juillet 2023.

Le lundi 3 juillet , la Lune est particulièrement basse sur l’horizon. On peut alors avoir l’impression que la Lune est plus grosse que d’habitude, mais ce n’est pas le cas.

, la Lune est particulièrement basse sur l’horizon. On peut alors avoir l’impression que la Lune est plus grosse que d’habitude, mais ce n’est pas le cas. Le vendredi 7 juillet , la Lune rend une visite tardive à Saturne, à la fin de la nuit.

, la Lune rend une visite tardive à Saturne, à la fin de la nuit. Le dimanche 9 juillet est propice à l’observation de Vénus, très brillante (sa magnitude, valeur permettant d’estimer la luminosité apparente des objets, est de -4,8).

est propice à l’observation de Vénus, très brillante (sa magnitude, valeur permettant d’estimer la luminosité apparente des objets, est de -4,8). Le mercredi 12 juillet , ne manquez pas le binôme formé par la Lune et Jupiter à l’aube.

, ne manquez pas le binôme formé par la Lune et Jupiter à l’aube. Le mercredi 19 juillet , le croissant de Lune approche de Vénus. Profitez-en pour chercher Mercure sous la Lune et Mars au-dessus de Vénus.

, le croissant de Lune approche de Vénus. Profitez-en pour chercher Mercure sous la Lune et Mars au-dessus de Vénus. Le mardi 25 juillet , Mercure est à sa plus grande hauteur sur l’horizon.

, Mercure est à sa plus grande hauteur sur l’horizon. Enfin, le vendredi 28 juillet, la Lune gibbeuse passe proche de l’étoile Antarès dans la constellation du Scorpion.

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une météo clémente et beaucoup de temps libre pour profiter des événements astronomiques de juillet 2023 ! Bonnes observations du ciel.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.