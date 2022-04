La première mission privée de SpaceX dans l’ISS est bien rentrée sur Terre

L’équipage de la mission Axiom 1 est revenu sur Terre en toute sécurité le 25 avril 2022. Ce retour marque la fin de la première mission privée vers l’ISS opérée par SpaceX et Axiom Space.

16 heures après s’être détachée de la Station spatiale internationale, la mission Axiom 1 (Ax-1) est revenue sur Terre comme prévu. La Nasa a confirmé le 25 avril 2022 le retour de l’équipage. La capsule Crew Dragon est tombée dans l’océan Atlantique au large de la Floride dans la soirée, aux alentours de 19h, marquant ainsi la fin de la mission.

Ax-1 constitue la première mission vers l’ISS menée entièrement par le secteur privé : le vol a été opéré par SpaceX, pour le compte d’Axiom Space. À bord, se trouvaient quatre astronautes, un professionnel accompagné de trois civils : Michael López-Alegría, Larry Connor, Eytan Stibbe, Mark Pathy. Tous étaient partis le 8 avril dernier, depuis le centre spatial Kennedy en Floride, propulsés par une fusée Falcon 9.

Au total, cet équipage a passé 15 jours en orbite autour de notre planète. Même si ce sont des civils, ils ne sont pas partis en vacances dans la station spatiale internationale : là-haut, ils ont mené des expériences scientifiques, par exemple des travaux sur les cellules cancéreuses ou un purificateur d’air pour la station. Après le retour de la mission sur Terre, il est prévu de transporter ces expériences scientifiques, revenues avec l’équipage, au centre spatial Kennedy.

Et maintenant, quelle suite pour SpaceX et Axiom Space ?

Le retour de l’équipage d’Ax-1 sur Terre, en toute sécurité, est en tout cas une bonne nouvelle pour SpaceX et Axiom Space, qui vont pouvoir continuer leur coopération. D’autres missions vers l’ISS organisées par Axiom Space et SpaceX sont déjà prévues. À chaque fois, un équipage de quatre personnes, dont des civils, sera envoyé dans la station spatiale.

Axiom 2 devrait survenir en 2023. On sait déjà que la mission sera commandée par Peggy Whitson, une Américaine qui a à son actif deux séjours dans l’ISS entre 2002 et 2008, en tant qu’astronaute professionnelle, et pilotée par John Shoffner, un Américain et entrepreneur. Les noms des spécialistes de la mission qui les accompagneront dans cette aventure ne sont pas encore connus.