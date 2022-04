SpaceX envoie pour la première fois des civils à bord de l’ISS, dans le cadre de la mission Ax-1.

Le lancement en résumé

Quoi ? L’envoi de touristes à bord de l’ISS ;

L’envoi de touristes à bord de l’ISS ; Quand ? Le 8 avril 2022, à 17h17 (heure de Paris) ;

Le 8 avril 2022, à 17h17 (heure de Paris) ; Où ? Depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.

Quelle est la mission ?

Ax-1 est la première mission civile que SpaceX opère pour emmener des touristes à bord de la Station spatiale internationale (ISS), en partenariat avec Axiom Space. Les deux entreprises prévoient d’en organiser plusieurs au cours des années à venir. D’ores et déjà, les missions Ax-2, Ax-3 et Ax-4 ont été annoncées. Elles sont attendues pour 2022 et 2023.

Jusqu’à présent, toutes les missions habitées de SpaceX vers l’ISS étaient des missions « professionnelles » : elles étaient menées pour le compte de l’agence spatiale américaine et ses homologues européenne, canadienne ou japonaise. À chaque fois, les personnes transportées étaient des astronautes entraînés et pour des séjours longs de quelques mois.

Direction : l’ISS // Source : SpaceX

Ici, la durée du séjour est d’environ huit jours dans l’espace et les quatre membres d’équipage sont en fait trois civils et un ex-astronaute de la Nasa, pour assurer la sécurité du vol. On retrouve l’Américano-espagnol Michael López-Alegría (qui a été astronaute), l’Américain Larry Connor, l’Israélien Eytan Stibbe et le Canadien Mark Pathy.

Michael López-Alegría a déjà passé 257 jours dans l’espace et effectué 5 missions et 10 sorties spatiales. Il va occuper le poste de commandant, tandis que les trois autres seront respectivement pilote et spécialistes de mission pour deux d’entre eux. Ils seront sous la supervision constante de SpaceX et Axiom Space, mais aussi de la Nasa et des autres astronautes une fois à bord.

Quand le décollage a-t-il lieu ?

Le tir était planifié pour le mercredi 6 avril, mais il a été décidé de le repousser de deux jours. Désormais, le lancement est attendu pour le 8 avril, à 17h17 heure de Paris. L’envol de la fusée Falcon 9 se fera depuis les États-Unis, en Floride, au centre spatial Kennedy.

Axiom Mission 1 (Ax-1) is now targeting launch no earlier than Friday, April 8 at 11:17 am. EDT. Follow the mission and learn about the update below. #Ax1 https://t.co/fBR2t2gRrI — Axiom Space (@Axiom_Space) April 4, 2022

Où voir le départ du vol Ax-1 de SpceX

Une retransmission en direct est fournie sur le site officiel et via la chaîne YouTube de la société.