JUICE n’est pas la dernière mission d’Ariane 5 (mais elle est celle de l’ESA sur cette fusée). Avant qu’Ariane 6 entre dans la danse, il y a encore une toute dernière mission qu’Ariane 5 doit accomplir.

JUICE est une magnifique mission confiée à Ariane 5. Il s’agit d’envoyer une sonde vers Jupiter, afin d’en explorer certains aspects. Plus précisément, l’orbiteur a pour mission d’étudier en détail trois de ses lunes — Ganymède, Europe et Callisto. Il faudra huit ans à l’engin pour atteindre le système jovien. Une fois sur place, JUICE fonctionnera durant quatre ans, au moins. Le décollage de JUICE vers les lunes de Jupiter vient d’avoir lieu le 14 avril 2023, peu après 14h.

Le dernier vol d’Ariane 5

Un vol magnifique, mais qui n’est pas le dernier. L’ultime décollage de ce modèle de fusée est, lui aussi, prévu en 2023, mais au mois de juin. C’est ce que rappelle le Centre national d’études spatiales (Cnes), au détour d’une actualité sur JUICE. Ce sera la mission VA261, qui viendra clôturer une carrière opérationnelle longue de vingt-sept ans.

VA261 sera, en comparaison de JUICE, une mission un peu moins fascinante. Il s’agira de déployer deux satellites en orbite autour de la Terre. Pour la petite histoire, JUICE devait bien être la dernière mission d’Ariane 5. Cela étant, des difficultés signalées par La Tribune en janvier ont eu pour conséquence d’inverser le planning.

115 vols, 110 succès

C’est en 1996 qu’Ariane 5 a commencé sa carrière, avec un échec dès le lancement inaugural — un dysfonctionnement informatique a causé une brutale modification de la trajectoire de la fusée, suivie de son explosion, trente secondes après le décollage. La deuxième mission, survenue plus d’un an après, s’est mieux passée, bien qu’elle soit considérée comme un semi-échec.

Ces débuts laborieux ne sauraient néanmoins cacher une carrière opérationnelle qui a été très peu marquée par les ratés. On ne compte que cinq échecs (dont trois sont considérés comme partiels) sur 115 tirs effectués. En ramenant ces données sous la forme de statistiques, cela signifie qu’Ariane 5 affiche un taux de fiabilité de 95,6 % (110 succès).

Ariane 5 a existé en cinq versions, dont la première s’appelait 5G (en référence à sa génération, la cinquième). Celle-ci a duré de 1996 à 2003. La version 5G+ a suivi en 2004. Les versions 5GS et 5ES ont respectivement été utilisées de 2005 à 2009, et de 2008 à 2018. La version la plus récente, 5ECA, a commencé par un échec en 2002. Elle est utilisée exclusivement depuis 2018.

La suite de l’histoire s’écrira avec Ariane 6, qui doit faire ses débuts au quatrième trimestre 2023. C’est en tout cas ce qui est prévu sur le papier. Dans les faits, force est de constater que le nouveau lanceur européen accumule les contretemps. Son vol inaugural était attendu successivement en 2020, puis 2021 et 2022. L’Europe risque d’avoir un trou capacitaire si un autre report survient.

Dans ce scénario, le Vieux Continent ne disposerait alors plus d’aucune solution souveraine pour transporter des charges lourdes en orbite ou loin dans le système solaire. Du moins, tant qu’Ariane 6 n’entre pas en service. Cette fusée doit être active au moins dix ans. Au-delà, une nouvelle génération de lanceur arriverait déjà. Nom de code ? Ariane Next.

Pour l’Europe spatiale, 2023 cumule les désagréments : outre le retard d’Ariane 6, la nouvelle fusée légère Vega C a eu un raté cette année et l’option russe du Soyouz est devenue impossible avec la guerre en Ukraine. Ce trou capacitaire peut certes être enjambé, mais il faudrait alors recourir à des tiers internationaux, comme ULA ou SpaceX aux États-Unis.

