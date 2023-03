À moins de 3 ans du lancement de la mission spatiale Artémis III, la Nasa travaille sur les combinaisons des astronautes sur la Lune. Ce mercredi 15 mars 2023 est l’occasion pour l’agence spatiale américaine de les dévoiler.

Depuis le 14 décembre 1972, aucun humain ne s’est rendu sur la surface de la Lune. C’est dans cette optique que la Nasa a officiellement lancé en 2022 le programme Artémis, qui a l’ambition de faire revenir des humains sur le sol lunaire en 2025. La première mission, après plusieurs échecs du décollage, a finalement permis l’envoi d’une capsule inhabitée autour du satellite.

Quant à la seconde mission, Artémis II, elle est fixée pour 2024. Celle-ci fera décoller un SLS (Space Launch System) avec un équipage à bord pour un voyage d’une dizaine de jours autour de la Lune. Mais, aujourd’hui, c’est la phase 3 du projet qui nous intéresse. Programmée pour 2025, elle emmènera de nouveaux astronautes, qui poseront enfin le pied sur la Lune. Pour cela, ils disposeront de nouvelles combinaisons spatiales, que la Nasa va dévoiler en direct.

Comment suivre la découverte de ces nouvelles combinaisons de la Nasa ?

Quand ? Le mercredi 15 mars 2023, dès 15h30, heure française

Le mercredi 15 mars 2023, dès 15h30, heure française Où ? En direct du Space Center Houston au Texas, sur la chaine YouTube de la Nasa ou directement dans la vidéo ci-dessous.

En direct du Space Center Houston au Texas, sur la chaine YouTube de la Nasa ou directement dans la vidéo ci-dessous. Quoi ? La révélation du prototype de la nouvelle combinaison lunaire de la Nasa.

Artémis III, l’occasion de moderniser les équipements de la Nasa

Depuis 1981, la Nasa utilise le modèle EMU (Extravehicular Mobility Unit) pour équiper les astronautes qui quittent l’atmosphère terrestre. Si cette combinaison a connu deux versions principales (le premier modèle, utilisé de 1981 au tout début des années 2000, et le modèle amélioré, utilisé depuis la fin des années 90), elle se fait de plus en plus vieille.

Pour créer des combinaisons de dernier cri capables d’être utilisées sur la Lune, la Nasa a donc fait appel à l’entreprise Axiom Space, spécialisée dans l’astronautique et le vol spatial. Et, celle-ci a une feuille de route bien établie.

Les astronautes Alexander Gers et Jessica Meir en combinaison EMU. // Source : NASA/Josh Valcarcel

Comme on vous l’expliquait déjà sur Numerama, les astronautes de la mission Artémis III auront besoin d’une tenue légère et moins rigide par rapport au modèle EMU. L’objectif est de permettre une plus grande liberté de mouvement, pour mieux se déplacer et bouger sur la Lune. Il faut aussi que la combinaison soit plus adaptée à l’environnement lunaire, notamment pour résister à la poussière et les roches.

Ces nouvelles tenues seront aussi utilisées pour d’autres missions, pas forcément d’exploration lunaire. Les astronautes pourront également les utiliser pour des sorties extravéhiculaires en orbite, comme celles réalisées autour de la Terre avec l’ISS (Station spatiale internationale). Puis qui sait, peut-être que la Nasa voit encore plus loin, particulièrement vers la planète Mars !

